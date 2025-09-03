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Χατζηδάκης: Στήριξη στη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας - Φορολογική μεταρρύθμιση για τη μεσαία τάξη
Οικονομία
12:21 - 03 Σεπ 2025

Χατζηδάκης: Στήριξη στη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας - Φορολογική μεταρρύθμιση για τη μεσαία τάξη

Reporter.gr Newsroom
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Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom της ΕΡΤ News προανήγγειλε τα βασικά μηνύματα που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στη ΔΕΘ. 

Ειδικότερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι έρχεται μια σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση για μισθωτούς και οικογένειες, η οποία θα αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι είναι άμεση ανάγκη να προχωρήσει η κυβέρνηση σε μείωση των φόρων που επιβαρύνουν τη μεσαία τάξη. Το μέτρο αυτό δεν στοχεύει απλώς στην οικονομική στήριξη, αλλά έχει και κοινωνική στόχευση: να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα, κάτι που γίνεται ακόμη πιο αναγκαίο σε περιόδους ακρίβειας, όπως αυτή που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.

«Το βράδυ του Σαββάτου θα έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός ως βασικό μήνυμα θα έχουν μία φορολογική μεταρρύθμιση για τους μισθωτούς και την οικογένεια», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση «θα οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος».

Το συνολικό ύψος των φορολογικών παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί ανέρχεται σε περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ· το ποσό αυτό ίσως και να ξεπεράσει τα 1,5 δισ., αναλόγως των τελικών αποφάσεων και εξειδίκευσης.

Ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι αυτό το ποσό αποκτά νόημα μόνο αν αποτυπώνεται στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Ο πρωθυπουργός θα διευκρινίσει ποιο ποσό ωφελεί συγκεκριμένα κάθε οικογένεια, λαμβάνοντας υπόψιν τη σύνθεση των μελών της, με τις πολύτεκνες να επωφελούνται περισσότερο. Επιπλέον, πέρα από τα φορολογικά μέτρα, στο πακέτο περιλαμβάνονται και άλλες δεσμεύσεις, όπως συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τους ένστολους.

«Κοιτάμε ολόκληρη την κοινωνία», τόνισε ο αντιπρόεδρος, εξηγώντας ότι τα μέτρα δεν αφορούν μόνο τους μισθωτούς, αλλά και τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους, συνολικά όλες τις κοινωνικές ομάδες, με γνώμονα την ισορροπία και τη δικαιοσύνη.

Απάντηση στην κριτική της αντιπολίτευσης για 13ο - 14ο μισθό

Απαντώντας περί χορήγησης 13ου και 14ου μισθού, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε τη δυσκολία δημοσιονομικά: ο 13ος μισθός κοστίζει 1,3–1,4 δισ. €, και εάν υιοθετούνταν, δεν θα υπήρχε δημοσιονομικός χώρος για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες, κάτι που θα ήταν κοινωνικά άδικο.

Όσον αφορά την κριτική της αντιπολίτευσης, ο κ. Χατζηδάκης διερωτήθηκε: «Νομίζετε ότι εμείς δεν θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι αν μπορούσαμε να δώσουμε όχι 13ο και 14ο και 15ο μισθό; Ποιος πολιτικός δεν θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα;».

«Εκείνο το οποίο έχουμε κάνει ήδη όμως με αυτή τη λογική είναι ότι μετά το ξεπάγωμα, μετά από πολλά χρόνια των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί ο 13ος μισθός αυτούς αφορά. Μετά το ξεπάγωμα των μισθών το 2022 έχουν δοθεί αυξήσεις που ισοδυναμούν με 1,3 μισθούς, Άρα, υπό αυτή την έννοια έχουμε κάνει κάτι περισσότερο και θα κάνουμε και φέτος ό,τι περισσότερο μπορούμε», είπε χαρακτηριστικά.

Γιατί η μείωση ΦΠΑ δεν είναι η προτεινόμενη λύση

Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε γιατί δεν προκρίνεται η μείωση του ΦΠΑ: αυτό έχει μικρό πρακτικό αντίκτυπο στον τελικό καταναλωτή, καθώς συχνά δεν μετουσιώνεται σε φθηνότερες τιμές λόγω ενδιάμεσων. Αντίθετα, μείωση των άμεσων φόρων περνάει κατευθείαν στον φορολογούμενο, χωρίς μεσάζοντες, γι’ αυτό και είναι δίκαιη και αποτελεσματική λύση.

«Η δική μας προσέγγιση είναι μια προσέγγιση κοινής λογικής και δικαιοσύνης πιστεύω και εξασφάλισης ότι η μείωση που κάνουμε θα έρθει στις τσέπες σας, ενώ αυτό που προτείνει η αντιπολίτευση μπορεί να είναι ένα δωράκι σε πονηρούληδες και εξυπνάκηδες, οι οποίοι θα βάλουν τη μείωση του ΦΠΑ στην τσέπη τους σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον. Αυτό είναι τόσο απλό είναι. Και διερωτώμαι πραγματικά πώς στο καλό επιμένουν τόσο πολύ, αφού η μείωση που μπορούμε να κάνουμε είναι συγκεκριμένη, Γιατί να μην τα πάρετε τα λεφτά κατευθείαν, αλλά να τα δώσουμε σε ενδιάμεσους και να είμαστε στο έλεός τους;», είπε ακόμα.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η ακρίβεια είναι βασικό θέμα, ωστόσο η μείωση του ΦΠΑ «δεν θα έχει μεγαλύτερη συνεισφορά στην προσπάθεια για τον περιορισμό της».

«Με αυτό που λέω εγώ αυξάνεται αμέσως το διαθέσιμο εισόδημα, ενώ με την άλλη μέθοδο έχεις μία μείωση μικρή της τιμής των προϊόντων, αλλά δεν ξέρεις αν αυτή η μείωση θα καταγραφεί στο τέλος και θα περάσει στις τσέπες του καταναλωτή», προσέθεσε.

Ρεύμα: πτώση τιμών στη λιανική από Σεπτέμβριο

Αναφέρθηκε ακόμα στις μειώσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος που παρατηρήθηκαν στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. «Κάποια στιγμή να σημειώσουμε ότι έχει γίνει και κάτι εξαιρετικά θετικό σε αυτόν τον τομέα και αυτό είναι αποτέλεσμα δύο πραγμάτων. Το ένα είναι πρωτοβουλίες και της ελληνικής κυβέρνησης, για να μην πω κυρίως της ελληνικής κυβέρνησης, για να αρθούν κάποιες δυσλειτουργίες στην ευρωπαϊκή κοινή αγορά ενέργειας. Είχε αναλάβει πρωτοβουλίες και ο Πρωθυπουργός και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εισακούστηκαν αυτές. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας, που και αυτές τόσο έχουν κατηγορηθεί επειδή παράγουν φτηνότερο ρεύμα. Αυτό επέτρεψε να πέσουν οι τιμές χονδρικής τον Αύγουστο και αυτό περνάει τώρα στις τιμές λιανικής τον Σεπτέμβριο», προσέθεσε.

Το δημογραφικό ως κύριο εθνικό ζήτημα

Το δημογραφικό χαρακτηρίστηκε ως το "νούμερο ένα εθνικό θέμα". Η κυβέρνηση έχει ήδη εφαρμόσει μέτρα όπως το επίδομα γέννησης και πέρυσι ανακοίνωσε περίπου 20 επιπλέον μέτρα για το θέμα στη ΔΕΘ. Φέτος, οι φοροελαφρύνσεις θα δίνουν κεντρικό ρόλο στις οικογένειες, και ειδικά σε αυτές με πολλά παιδιά, ως κοινωνικό και εθνικό καθήκον.

ΟΠΕΚΕΠΕ: αυστηρότητα και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη διαδικασία ελέγχου των επιδοτήσεων και τις δεσμεύσεις περιουσιών που ακολουθούν, τόνισε πως «η κυβέρνηση θα το δει αυτό το ζήτημα με την αυστηρότητα που πρέπει».

«Δεν σημαίνει ότι επειδή έγιναν κάποια λάθη μέχρι τώρα, τα λάθη αυτά θα διαιωνιστούν. Δεν πρόκειται να συμβεί σε καμία περίπτωση», ανέφερε.

Όσον αφορά την κριτική της αντιπολίτευσης ανέφερε ότι «καλά κάνει αντιπολίτευση και ασκεί κριτική. Έχει δίκιο να κάνει αυτή την κριτική. Τα κόμματα που κυβέρνησαν βέβαια για να έχουν λίγο παραπάνω δίκιο, θα έπρεπε να ασκήσουν κριτική και στον εαυτό τους. Διότι κυβέρνησαν και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν νομίζω ότι τότε τα φαινόμενα ήταν διαφορετικά».

Δημοσκοπήσεις και εκλογική στρατηγική μέχρι το 2027

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε πως είμαστε στη μέση της τετραετίας, οι δημοσκοπήσεις μεταβάλλονται ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις. Δείγμα: μετά την τραγωδία των Τεμπών, η ΝΔ ανέκτησε 3–4 μονάδες. Τώρα, με τη ΔΕΘ, αναμένει νέα βελτίωση. Τόνισε ότι η επιτυχία τόσο στις δημοσκοπήσεις όσο και στις εκλογές σχετίζεται με την αποτελεσματική πολιτική και την επικοινωνία των πεπραγμένων.

«Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στο υπουργικό συμβούλιο του Ιουλίου παρουσιάσαμε 25 διαφορετικές μεταρρυθμίσεις για όλα τα υπουργεία για το δεύτερο εξάμηνο. 25 μεταρρυθμίσεις για ένα εξάμηνο σημαίνουν τέσσερις μεταρρυθμίσεις το μήνα, η μία μεταρρύθμιση την εβδομάδα. Άρα η κυβέρνηση έχει μπροστά της αρκετά πράγματα να κάνει και φέτος και του χρόνου, έτσι ώστε το 2027 στις εκλογές να μπορεί να πει ακόμα μια φορά τα είπαμε, τα κάναμε, λάθη έχουμε κάνει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά την ίδια στιγμή πραγματικά διερωτώμαι αν λείψει η σημερινή κυβέρνηση στο σημερινό δεδομένο σκηνικό που υπάρχει στην Ελλάδα, ποια είναι η εναλλακτική λύση και ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα, δεδομένου ότι μάλιστα στο δεύτερο εξάμηνο του 27 η Ελλάδα έχει και την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προσέθεσε.

Για Τσίπρα: Η παρουσία του αφορά την Αριστερά και τους συσχετισμούς της

Απαντώντας σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και ενδεχόμενη επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο με νέο κόμμα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε πως: «Ο κ. Τσίπρας είναι γνωστός στους Έλληνες πολίτες. Την τελευταία φορά πήρε το 17,5%. Παραιτήθηκε. Έρχεται μετά από δύο χρόνια και μας λέει ότι ο κόσμος περνούσε καλύτερα και ότι επί των ημερών του ήταν λιγότερο φτωχοί οι Έλληνες. Διερωτώμαι οι 500.000 άνεργοι εκείνης της περιόδου, που εν τω μεταξύ με Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία βρήκαν δουλειά, περνούσαν καλύτερα; Τότε ως άνεργοι επειδή απλά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση ή μήπως είναι λιγότερο δύσκολη η κατάσταση για αυτούς τώρα που έχουν έστω ένα χαμηλό μισθό;».

«Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Νομίζω η παρουσία του κ. Τσίπρα αφορά την Αριστερά και τους συσχετισμούς εκεί. Εμάς μας αφορά βασικά το να κάνουμε τη δουλειά μας. Οι δρομείς που τρέχουν σε μια κούρσα δεν κοιτάνε δεξιά και αριστερά, δεν κοιτάνε γύρο γύρο, κοιτάνε μπροστά. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στους Έλληνες πολίτες και αυτές οι δεσμεύσεις πρέπει να τις τιμήσουμε, Ο Καλύτερος οιωνός για εμάς λοιπόν, είναι να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά», προσέθεσε.

Διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ: ευρωπαϊκή προτεραιότητα

Τέλος, χαρακτήρισε τη διασύνδεση ως έργο ευρωπαϊκής εμβέλειας, όχι ελληνική υποβάθμιση, αλλά ευρωπαϊκό project, που προχωρά και ωφελεί ιδιαίτερα την Κύπρο, καθώς αίρει την ενεργειακή της απομόνωση. Η Ελλάδα έχει εκπληρώσει τα καθήκοντά της· τώρα περιμένει τη σαφή στάση της Κυπριακής κυβέρνησης.

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