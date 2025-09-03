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Ρούτε: Οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία θα ξεκαθαρίσουν σύντομα
Ειδήσεις
12:19 - 03 Σεπ 2025

Ρούτε: Οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία θα ξεκαθαρίσουν σύντομα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Τετάρτη (3/9) ότι αναμένει να υπάρξει σαφήνεια στη σύνοδο κορυφής των συμμάχων της Ουκρανίας την Πέμπτη (4/9) «ή αμέσως μετά» σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας που μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη στο Κίεβο μετά τη λήξη του πολέμου.

«Αναμένω ότι αύριο, ή αμέσως μετά, θα έχουμε σαφήνεια σχετικά με το τι μπορούμε να προσφέρουμε συλλογικά», δήλωσε ο Ρούτε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες και πρόσθεσε: «Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να συνεργαστούμε ακόμη πιο εντατικά με την αμερικανική πλευρά για να δούμε τι θέλουν να προσφέρουν όσον αφορά στη συμμετοχή τους στις εγγυήσεις ασφάλειας».

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ θα συνδιοργανώσουν την Πέμπτη τη συνάντηση των ηγετών της «συμμαχίας των προθύμων», που αποτελείται κυρίως από Ευρωπαίους συμμάχους που εργάζονται για την εξασφάλιση εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία. Οι εγγυήσεις αυτές έχουν ως στόχο να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, δυτικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το πιο σημαντικό στοιχείο των εγγυήσεων θα είναι η συνέχιση της ισχυρής υποστήριξης προς τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, αλλά τα μέτρα αναμένεται να περιλαμβάνουν και μια διεθνή δύναμη για να καθησυχάσει το Κίεβο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν καταστήσει σαφές ότι μια τέτοια δύναμη θα είναι εφικτή μόνο με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το υποσχέθηκε τον περασμένο μήνα, αλλά η Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη διευκρινίσει τι είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρούτε προσπάθησε στην συνέντευξη τύπου να καθησυχάσει τα ανατολικοευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ ότι οι πόροι που θα διατεθούν για τις εγγυήσεις ασφάλειας της Ουκρανίας δεν θα αποδυναμώσουν την άμυνα της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας έναντι της Ρωσίας στην ανατολική της πτέρυγα. «Πρέπει να αποφύγουμε την υπερβολική διάσπαση των πόρων μας, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει πάντα να εξετάζουμε τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό στα σχέδια (άμυνας) του ΝΑΤΟ», δήλωσε.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2025 - 13:42
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