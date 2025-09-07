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Κεραμέως για εργασιακό νομοσχέδιο: Δεν εισάγεται μόνιμο 13ωρο, μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι τρεις φορές το μήνα
Πολιτική
11:30 - 07 Σεπ 2025

Κεραμέως για εργασιακό νομοσχέδιο: Δεν εισάγεται μόνιμο 13ωρο, μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι τρεις φορές το μήνα

Reporter.gr Newsroom
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Στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ αναφέρθηκε την Κυριακή (7/9) η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η οποία έθεσε ως ύψιστες κυβερνητικές προτεραιότητες την στήριξη των οικογενειών, των νέων και την αντιμετώπιση του στεγαστικού. Απέρριψε επίσης εκ νέου την κριτική που ασκείται για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι είναι ευθυγραμμισμένο με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στο MEGA:

«Είναι η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση που έχει γίνει στην Μεταπολίτευση και έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι όσο η χώρα έχει πλεόνασμα θα επιστρέφει στην κοινωνία. Στα επιμέρους χαρακτηριστικά είναι η στήριξη του εισοδήματος ως ανάχωμα στην ακρίβεια. Η στήριξη της οικογένειας, ξεκάθαρο μήνυμα της χθεσινής τοποθέτησης του πρωθυπουργού. Η στήριξη των νέων, η στήριξη της ανάπτυξης, αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος και επίσης όλα αυτά που ακούσατε χθες είναι μόνιμα μέτρα, δεν είναι επιδοματική πολιτική».

Όσον αφορά ειδικά τους συνταξιούχους η κα Κεραμέως είπε:

«Επωφελούνται από όλες τις αλλαγές στην φορολογική κλίμακα. Μειώνεται στο 50% από 1/1/2026 η προσωπική διαφορά και καταργείται από 1/1/2027. Οι συνταξιούχοι θα αρχίσουν να παίρνουν αύξηση».

Όπως επεσήμανε η Νίκη Κεραμέως «η πολιτική της κυβέρνησης είναι να μειώνονται κυρίως οι άμεσοι φόροι».

Για τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις

Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε:

«Αυτή είναι η κυβέρνηση της ΝΔ που έφερε την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αυτή την στιγμή εφαρμόζεται και προστατεύει σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους και καταγράφει στην πράξη τον πραγματικό χρόνο που εργάζεται κάποιος και διασφαλίζει πόσο θα αμειφθεί γι’ αυτό το χρόνο. Σημειώθηκε αύξηση κατά πάνω από 800% στις δηλωθείσες υπερωρίες»

Με αφορμή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων διατάξεων, ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται σε έναν εργοδότη για 13 ώρες η υπουργός σημείωσε:

«Οι 13 ώρες δεν είναι κάτι καινούργιο με τη έννοια ότι μέχρι και σήμερα μπορούσε κάποιος να δουλεύει σε 2 ή σε 3 εργοδότες εάν το επιλέξει. Δεύτερο είναι εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι μόνιμο το 13ωρο, μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι τρεις φορές το μήνα».

Όπως είπε η υπουργός επιπλέον έχει μειωθεί η ανεργία ενώ με τις νέες φορολογικές μεταρρυθμίσεις που θα έρθουν κατόπιν των εξαγγελιών που έκανε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το διαθέσιμο εισόδημα θα είναι μεγαλύτερο, κατά την εκτίμηση της κα Κεραμέως. Ενώ προέβλεψε: «Με αυτές τις μειώσεις που εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός στη φορολογική κλίμακα, θα δείτε αυξήσεις στους μισθούς».

Για το «myefka»

Καταλήγοντας η υπουργός αναφέρθηκε στο «myefka»:

«Μπαίνεις, κατεβάζεις την εφαρμογή -αυτό αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες και μπορείς με μία ματιά να δεις ό,τι αφορά τη ασφαλιστική σου ιστορία. Όλα τα ένσημα, όλες τις αιτήσεις, όλες τις πληρωμές. Οτιδήποτε αφορά την ασφαλιστική ιστορία το βλέπεις σε μία εφαρμογή».

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