Εθνικό Απολυτήριο: Εφαρμογή από το 2029 - Ποιες αλλαγές προβλέπει

Η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι είναι «ανοιχτή στον διάλογο με επιστημονική τεκμηρίωση» και γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη συγκροτηθεί δύο επιστημονικές επιτροπές με τη συμμετοχή του ΙΕΠ και πανεπιστημιακών, οι οποίες επεξεργάζονται σενάρια για τον τρόπο συνυπολογισμού των βαθμών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου στον τελικό βαθμό απολυτηρίου.
Οι βασικές αλλαγές στο Λύκειο
Το νέο πλαίσιο προβλέπει:
- Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.
- Αναβαθμισμένη Τράπεζα Θεμάτων.
- Συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών εργαλείων αξιολόγησης.
- Πιστοποίηση ξένων γλωσσών εντός του σχολείου.