Εθνικό Απολυτήριο: Εφαρμογή από το 2029 - Ποιες αλλαγές προβλέπει

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Από το σχολικό έτος 2029-2030 θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα του Εθνικού Απολυτηρίου, το οποίο θα οδηγήσει σε αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια το 2032. Το νέο πλαίσιο παρουσίασε στη Βουλή η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, τονίζοντας ότι οι αλλαγές δεν αφορούν τους σημερινούς μαθητές Λυκείου, αλλά εκείνους που θα φοιτήσουν το 2025-2026 στη ΣΤ΄ Δημοτικού.

Η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι είναι «ανοιχτή στον διάλογο με επιστημονική τεκμηρίωση» και γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη συγκροτηθεί δύο επιστημονικές επιτροπές με τη συμμετοχή του ΙΕΠ και πανεπιστημιακών, οι οποίες επεξεργάζονται σενάρια για τον τρόπο συνυπολογισμού των βαθμών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου στον τελικό βαθμό απολυτηρίου.

Οι βασικές αλλαγές στο Λύκειο

Το νέο πλαίσιο προβλέπει: