Παπαθανάσης: 6 δισ. για στέγαση και ανακαινίσεις - Στόχος 30.000 νοικοκυριά με το «Σπίτι μου 2»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην ΕΡΤNews, αναφέρθηκε εκτενώς στα στεγαστικά προγράμματα, στις επιδοτήσεις επιχειρήσεων, στη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά και στις προσπάθειες της κυβέρνησης να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Ξεκινώντας, επισήμανε ότι η κυβέρνηση ποτέ δεν ισχυρίστηκε πως κάλυψε όλες τις ανάγκες, αλλά αξιοποίησε ένα ποσό 1,7 δισ. ευρώ που προέκυψε από την καλή πορεία της οικονομίας και το οποίο ο πρωθυπουργός κατανέμει με στόχο να ωφεληθούν οι πολίτες. Όπως είπε, τα μέτρα αφορούν ευρύ φάσμα της κοινωνίας: νέους, οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους, αλλά και κατοίκους νησιών και ορεινών περιοχών. Θύμισε επίσης ότι πριν από τέσσερις μήνες είχε υπάρξει αντίστοιχη διανομή, με επιστροφή ενός ενοικίου και ενίσχυση 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους.

Στη συνέχεια τόνισε ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν τον Απρίλιο έχουν άμεσο χαρακτήρα, ώστε οι πολίτες να δουν βελτίωση στο εισόδημά τους ήδη από τον Ιανουάριο. Εξήγησε ότι οι αυξήσεις στους μισθούς, οι μειώσεις φόρων και η μείωση της ανεργίας είναι οι τρεις βασικοί δρόμοι για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αναγνώρισε ότι η ακρίβεια παραμένει, αλλά υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να την αντισταθμίσει εν μέρει με αύξηση των εισοδημάτων.

Αναφερόμενος στη μείωση του ΦΠΑ, εξήγησε ότι αυτή εφαρμόζεται μόνο σε νησιά με κάτω από 20.000 κατοίκους, καθώς εκεί επιτρέπεται από την ΕΕ. Υπογράμμισε ότι σε μικρές κοινότητες η μείωση μπορεί να περάσει πιο άμεσα στον καταναλωτή, ενώ οι γενικευμένες μειώσεις ΦΠΑ, όπως στην Ισπανία, απέτυχαν, αφού οι τιμές αυξήθηκαν. Τόνισε ότι πιο αποδοτικό είναι να δίνεται ενίσχυση μέσω μειώσεων φόρων και ΕΝΦΙΑ, σημειώνοντας πως ο ΕΝΦΙΑ για πρώτη κατοικία θα καταργηθεί από το 2025.

Τα οφέλη των μέτρων για τις επιχειρήσεις

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ο Παπαθανάσης τόνισε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ωφελούνται από τα νέα φορολογικά μέτρα: οι νέοι έως 25 ετών έχουν μηδενικό φόρο, ενώ οι ηλικίας 26-30 ετών επιβαρύνονται με μόλις 9%. Υπογράμμισε ότι η στήριξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, καθώς οι επιχειρήσεις είναι αυτές που παράγουν το μέρισμα που επιστρέφει στην κοινωνία.

Ανακοίνωσε την ενίσχυση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας 3 με επιπλέον 780 εκατ. ευρώ, ώστε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε δάνεια με επιδότηση επιτοκίου 40%. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ειδικά προγράμματα επιδότησης 50% για εξωστρεφείς επιχειρήσεις, 70% για επιχειρήσεις σε μικρά νησιά, καθώς και στη διάθεση 300 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για χαμηλότοκα δάνεια με κρατική εγγύηση 80%.

Οι λύσεις για το στεγαστικό

Όσον αφορά το στεγαστικό, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», το οποίο έχει ήδη προσελκύσει 9.500 αιτήσεις και αναμένεται να φτάσει τις 10.000, πέραν των 10.000 που είχαν εγκριθεί στο πρώτο πρόγραμμα. Στόχος είναι να ωφεληθούν συνολικά 30.000 νοικοκυριά. Τόνισε ότι το πρόγραμμα επιτρέπει σε οικογένειες να πληρώνουν χαμηλότερη δόση δανείου από ό,τι ενοίκιο, προσφέροντας ασφάλεια και ιδιοκατοίκηση. Συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει 6 δισ. ευρώ σε προγράμματα όπως το «Ανακαινίζω» και το «Νοικιάζω», ώστε να ανοίξουν σπίτια που παραμένουν κλειστά, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για νέο πρόγραμμα που θα συνδυάζει ανακαινίσεις και ενεργειακή αναβάθμιση. Επισήμανε ότι οι διαπραγματεύσεις είναι απαιτητικές, όπως και στην περίπτωση του «Σπίτι μου 2», αλλά δείχνουν τη σοβαρότητα με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το στεγαστικό.

Παράλληλα, υπενθύμισε το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω», που δίνει δυνατότητα δανείου έως 25.000 ευρώ άτοκα για επτά χρόνια, με στόχο είτε την ανακαίνιση είτε την ενεργειακή αναβάθμιση. Υπογράμμισε ότι η στέγαση αποτελεί μείζονα κυβερνητική προτεραιότητα, όπως και ζητήματα στρατηγικής σημασίας, όπως η διαχείριση των υδάτων και η άμυνα, τα οποία συζητούνται ήδη στην ΕΕ.

Για τα κριτήρια του «Σπίτι μου 2», εξήγησε ότι το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε όλους με διευρυμένα εισοδηματικά όρια και ηλικιακό όριο έως τα 50 έτη. Σημείωσε ότι οι τρίτεκνοι επιδοτούνται κατά 75% του επιτοκίου, κάτι που συνδέεται και με την προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος. Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει ενεργά τη στέγαση και επιστρέφει το μέρισμα της οικονομικής ανάπτυξης στους πολίτες.

Τέλος, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στους στόχους και τον Νοέμβριο θα υποβάλει το 7ο αίτημα εκταμίευσης. Ήδη, από το 6ο αίτημα αναμένονται 2,1 δισ. ευρώ. Τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε σχέση με το ΑΕΠ της, τον αριθμό αιτημάτων και τις φυσικές εκταμιεύσεις πόρων, γεγονός που, όπως είπε, αποδεικνύει πως η Ελλάδα αξιοποιεί αποτελεσματικά τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια και δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει ούτε ένα ευρώ.