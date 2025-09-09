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Νέος Γενικός Διευθυντής στο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης ο Νίκος Αναστασίου
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:58 - 09 Σεπ 2025

Νέος Γενικός Διευθυντής στο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης ο Νίκος Αναστασίου

Reporter.gr Newsroom
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Τη θέση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ) ανέλαβε, από χθες, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ο κ. Νίκος Αναστασίου.

Ο κ. Αναστασίου διαθέτει εκτενή εμπειρία στη διαχείριση και λειτουργία αεροπορικών υποδομών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται το πρώτο έργο παραχώρησης αεροδρομίου στη Ρωσία (Πούλκοβο, Αγία Πετρούπολη).

Από τη νέα του θέση θα έχει την ευθύνη για τη διοίκηση της Εταιρείας, ενόψει της ολοκλήρωσης του έργου κατασκευής και της έναρξης λειτουργίας του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης.

Το νέο αεροδρόμιο, μια υπερσύγχρονη υποδομή με δυνατότητα εξυπηρέτησης άνω των 15 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως, αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του τουρισμού, της οικονομίας και της συνδεσιμότητας της Κρήτης.

Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης» έχει συσταθεί για την κατασκευή και διαχείριση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα στο Καστέλι της Κρήτης. Σε αυτή συμμετέχουν το Ελληνικό Δημόσιο (45,90%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (32,46%) και η GMR Airports Ltd (21,64%).

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