Δεύτερη εκτίμηση Eurostat: Στο 3,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο - Στο 2% στην ευρωζώνη

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη ήταν 2,0% τον Αύγουστο του 2025, σταθερός σε σύγκριση με τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση της Eurostat. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο πληθωρισμός ήταν 2,2%.

Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 3,1% τον Αύγουστο, από 3,7% τον Ιούλιο, ενώ τον Αύγουστο του 2024 βρισκόταν στο 3,2%.

Οι χαμηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,0%), τη Γαλλία (0,8%) και την Ιταλία (1,6%). Οι υψηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,5%), την Εσθονία (6,2%) και την Κροατία (4,6%). Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε εννέα κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τέσσερα και αυξήθηκε σε δεκατέσσερα.

Τον Αύγουστο του 2025, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,44 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,62 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (+0,18 π.μ.) και την ενέργεια (-0,19 π.μ.).

Ο δομικός δείκτης που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων διαμορφώθηκε στο 2,3% ετησίως από 2,4% τον Ιούλιο.