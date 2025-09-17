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Στον αστερισμό του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με 15 ταινίες
Magazino
12:41 - 17 Σεπ 2025

Στον αστερισμό του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με 15 ταινίες

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Καθώς οι φωτογραφίες και οι αποχαιρετιστήριες δηλώσεις από διεθνή μέσα, κινηματογραφικούς οργανισμούς ανά τον πλανήτη, αστέρες του παγκόσμιου σινεμά, πρωταγωνιστές, σκηνοθέτες και ανώνυμους σινεφίλ, ρέουν σαν γάργαρο ποτάμι εδώ και ώρες στα timeline, δύο συμπεράσματα μένουν κρυστάλλινα καθαρά κι ανόθευτα: Ναι, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ είχε μια καθηλωτική γοητεία. Ναι, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν ένας κινηματογραφικός θρύλος. Ποτέ πριν η ομορφιά δεν συνάντησε τέτοιο περιεχόμενο.

Από χθες το απόγευμα που μιλάμε για εκείνον σε παρελθόντα χρόνο συνειδητοποιούμε πως σπάνια δύο τέτοιες αρετές συμβαδίζουν και μάλιστα με αυτή τη διάρκεια: σε τροχιά 60 χρόνων. «Ως καλλιτέχνης δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερη ζωή από με αυτή που μου δόθηκε», έλεγε κρατώντας το 2002 το Όσκαρ για τη συνολική του προσφορά στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Η ανεπανάληπτη καριέρα του Ρόμπερτ Ρέντφορντ που στηρίχτηκε στην ανεξαρτησία της ελεύθερης έκφρασης, της πολιτικής άποψης, του οραματισμού και της κοινωνικής αλλαγής μέσα από την Τέχνη (ας μην ξεχνάμε το μανιφέστο του, την ίδρυση του Sundance Festival) άγγιξε αναπόφευκτα και μια κληρονομιά ταινιών που η σημερινή εποχή ολοένα και πιο δύσκολα παράγει, ολοένα και πιο δύσκολα καταναλώνει.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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