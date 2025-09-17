Στον αστερισμό του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με 15 ταινίες

Από χθες το απόγευμα που μιλάμε για εκείνον σε παρελθόντα χρόνο συνειδητοποιούμε πως σπάνια δύο τέτοιες αρετές συμβαδίζουν και μάλιστα με αυτή τη διάρκεια: σε τροχιά 60 χρόνων. «Ως καλλιτέχνης δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερη ζωή από με αυτή που μου δόθηκε», έλεγε κρατώντας το 2002 το Όσκαρ για τη συνολική του προσφορά στην κινηματογραφική βιομηχανία.
Η ανεπανάληπτη καριέρα του Ρόμπερτ Ρέντφορντ που στηρίχτηκε στην ανεξαρτησία της ελεύθερης έκφρασης, της πολιτικής άποψης, του οραματισμού και της κοινωνικής αλλαγής μέσα από την Τέχνη (ας μην ξεχνάμε το μανιφέστο του, την ίδρυση του Sundance Festival) άγγιξε αναπόφευκτα και μια κληρονομιά ταινιών που η σημερινή εποχή ολοένα και πιο δύσκολα παράγει, ολοένα και πιο δύσκολα καταναλώνει.
Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr