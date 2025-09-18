ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΑΔΕ: Η μεγαλύτερη κατάσχεση λαθραίων προϊόντων ατμίσματος στην Ελλάδα στους Ευζώνους
Οικονομία
18:12 - 18 Σεπ 2025

ΑΑΔΕ: Η μεγαλύτερη κατάσχεση λαθραίων προϊόντων ατμίσματος στην Ελλάδα στους Ευζώνους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος που έχει εντοπιστεί ποτέ στην Ελλάδα κατασχέθηκε από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο Ευζώνων. 

Πρόκειται για 118.300 τεμάχια υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και συσκευών ατμίσματος, συνολικής ποσότητας 1.587.000 ml, τα οποία βρέθηκαν κρυμμένα σε φορτηγό με πινακίδες Αρχών Κοσόβου και έμφορτο κοντέινερ.

Συγκεκριμένα, κατά το φυσικό έλεγχο του κοντέινερ, για το οποίο ως μεταφερόμενο εμπόρευμα είχαν δηλωθεί ράφια προβολής, μπουκάλια, ενδύματα και είδη συσκευασίας, οι τελωνειακοί εντόπισαν:

  • 41.400 τεμάχια υγρών αναπλήρωσης και συσκευών ατμίσματος, συνολικής ποσότητας 414.000 ml, και
  • 76.900 τεμάχια δοχεία και ανταλλακτικά για ηλεκτρονικά τσιγάρα, συνολικής ποσότητας 1.173.000 ml.

Τα προϊόντα δεν εμφανίζονταν στα συνοδευτικά παραστατικά, με σκοπό την αποφυγή καταβολής δασμών και φόρων. Οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν υπολογίζονται σε 303.490,99 ευρώ. Το φορτηγό και το παράνομο φορτίο κατασχέθηκαν, ενώ ο οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τις δράσεις της προστατεύοντας τη δημόσια υγεία και το νόμιμο εμπόριο. Υπενθυμίζεται ότι, λίγες ημέρες πριν, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής, είχε υπογραμμίσει ότι τα παράνομα καπνικά και ατμιστικά προϊόντα είναι πολλαπλά καταστροφικά για τη δημόσια υγεία και αποτελούν πηγή χρηματοδότησης οργανωμένων εγκληματικών δικτύων.

AADE_e462b.PNG

AADE1_a60e0.PNG

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τελεσίγραφο από την Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Δεν θα χαθούν τα κονδύλια, λέει η κυβέρνηση
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Τελεσίγραφο από την Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Δεν θα χαθούν τα κονδύλια, λέει η κυβέρνηση

Στην Κοπεγχάγη ο Κυριάκος Πιερρακάκης για Eurogroup και ECOFIN
Πολιτική

Στην Κοπεγχάγη ο Κυριάκος Πιερρακάκης για Eurogroup και ECOFIN

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών
Οικονομία

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα
Οικονομία

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:30

ΕΣΕΕ: Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις στις 13 Ιουλίου - Οι βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10/07/2026 - 10:26

The Ellinikon Sports Park: Ένα νέο αθλητικό σημείο αναφοράς στο Ελληνικό - Οι στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/07/2026 - 10:22

Πειραιώς και Accenture ανακοινώνουν την επωνυμία του νέου AI Hub στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:17

Riviera Tower: Με αυτοπαραγωγή ενέργειας και πιστοποίηση LEED Gold

Πολιτική
10/07/2026 - 10:16

Να πληρώνονται οι αγρότες, όχι οι εκτάσεις: 56 τροπολογίες Αρναούτογλου για μια δίκαιη νέα ΚΑΠ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:15

Ίδρυμα Ευγενίδου: Πέντε νέες δωρεές για την εκπαίδευση και την κοινωνία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:08

Αντιτρομοκρατική: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:07

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία είναι λιγότερο απαισιόδοξοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 10:00

Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα σε αύξηση διεθνών αφίξεων – Πώς κινήθηκαν οι βασικές αγορές 

Σχόλια Αγοράς
10/07/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Η υπέρβασή των 2.520 μονάδων ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρήσουμε τη διόρθωση περατωθείσα

Οικονομία
10/07/2026 - 09:41

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ