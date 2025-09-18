ΑΑΔΕ: Η μεγαλύτερη κατάσχεση λαθραίων προϊόντων ατμίσματος στην Ελλάδα στους Ευζώνους

Η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος που έχει εντοπιστεί ποτέ στην Ελλάδα κατασχέθηκε από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο Ευζώνων.

Πρόκειται για 118.300 τεμάχια υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και συσκευών ατμίσματος, συνολικής ποσότητας 1.587.000 ml, τα οποία βρέθηκαν κρυμμένα σε φορτηγό με πινακίδες Αρχών Κοσόβου και έμφορτο κοντέινερ.

Συγκεκριμένα, κατά το φυσικό έλεγχο του κοντέινερ, για το οποίο ως μεταφερόμενο εμπόρευμα είχαν δηλωθεί ράφια προβολής, μπουκάλια, ενδύματα και είδη συσκευασίας, οι τελωνειακοί εντόπισαν:

41.400 τεμάχια υγρών αναπλήρωσης και συσκευών ατμίσματος, συνολικής ποσότητας 414.000 ml , και

υγρών αναπλήρωσης και συσκευών ατμίσματος, συνολικής ποσότητας , και 76.900 τεμάχια δοχεία και ανταλλακτικά για ηλεκτρονικά τσιγάρα, συνολικής ποσότητας 1.173.000 ml.

Τα προϊόντα δεν εμφανίζονταν στα συνοδευτικά παραστατικά, με σκοπό την αποφυγή καταβολής δασμών και φόρων. Οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν υπολογίζονται σε 303.490,99 ευρώ. Το φορτηγό και το παράνομο φορτίο κατασχέθηκαν, ενώ ο οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τις δράσεις της προστατεύοντας τη δημόσια υγεία και το νόμιμο εμπόριο. Υπενθυμίζεται ότι, λίγες ημέρες πριν, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής, είχε υπογραμμίσει ότι τα παράνομα καπνικά και ατμιστικά προϊόντα είναι πολλαπλά καταστροφικά για τη δημόσια υγεία και αποτελούν πηγή χρηματοδότησης οργανωμένων εγκληματικών δικτύων.