ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕΚΕ: Μόνο η διαφάνεια στην αγορά μπορεί να καταπολεμήσει την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια
Οικονομία
11:58 - 10 Οκτ 2025

ΕΕΚΕ: Μόνο η διαφάνεια στην αγορά μπορεί να καταπολεμήσει την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) χαιρετίζει την ανακοίνωση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για την αναγραφή εκτός από την τιμή πώλησης και της τιμής αγοράς των προϊόντων από τον παραγωγό/προμηθευτή.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωση της η ΕΕΚΕ, ήδη από την έναρξη της ανοδικής πορείας των τιμών (Μάιος του ’21), η αναγραφή αποτελεί πάγια θέση και πρόταση της ΕΕΚΕ που πολλές φορές έχει τεθεί ποικιλοτρόπως υπόψη των αρμοδίων Αρχών και των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων ενώ επικοινωνείται καθημερινά από τις δημόσιες παρεμβάσεις της.

Είμαστε ωστόσο υποχρεωμένοι να εκφράσουμε βάσιμες αμφιβολίες για την επιτυχία του μέτρου αυτού, καθότι, το Υπουργείο δεν έχει ορίσει τα βασικά προϊόντα που θα περιλαμβάνει η ρύθμιση καθ’ όλο το μήκος της λαϊκής κατανάλωσης (σούπερ μάρκετ, μανάβικα, κρεοπωλεία, καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, κ.ο.κ.).

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνουμε το εξής: στην ανακοίνωση του Υπουργού, όπως δημοσιεύθηκε στον Τύπο, αναφορικά με το ποια αρχική τιμή θα αναγράφεται, αναφέρεται η φράση «τιμή πρώτης τιμολόγησης του προϊόντος». Λόγω όμως ότι, συνήθως, η πώληση των προϊόντων από τον παραγωγό στον χονδρέμπορα/μεσάζοντα γίνεται με ανοιχτή τιμή, υπάρχει περίπτωση η πρώτη τιμολόγηση του προϊόντος να μην είναι αυτή της πώλησης του αρχικού παραγωγού στον χονδρέμπορα αλλά του τελευταίου προς τον λιανέμπορο η οποία θα είναι, προφανώς, αυξημένη. Για αυτό, στην Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί, πρέπει ξεκάθαρα και χωρίς θολές διατυπώσεις, να είναι υποχρεωτική η αναγραφή της τιμής παραγωγού και όχι οποιαδήποτε άλλη τιμή, προκειμένου να μπορεί ο καταναλωτής να συγκρίνει την τιμή του προϊόντος από την παραγωγή του μέχρι το ράφι. Μόνο έτσι θα μπορέσει να γίνει αντιληπτή η ύπαρξη ή μη αισχροκέρδειας και τα τυχόν αντικαταναλωτικά παιχνίδια ορισμένων επιτήδειων σε βάρος των καταναλωτών.

Για περισσότερες πληροφορίες και δράσεις της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: https://eeke.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Deutsche Bank: 50η στην ποιότητα ζωής η Αθήνα - Ο μέσος Αθηναίος βγάζει το 24% ενός Νεοϋορκέζου (πίνακες)
Οικονομία

Deutsche Bank: 50η στην ποιότητα ζωής η Αθήνα - Ο μέσος Αθηναίος βγάζει το 24% ενός Νεοϋορκέζου (πίνακες)

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: «Το ελληνικό καλοκαίρι έγινε πολυτέλεια για τους Έλληνες»
Πολιτική

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: «Το ελληνικό καλοκαίρι έγινε πολυτέλεια για τους Έλληνες»

Έρευνα Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» την κοινωνία – Το σημαντικότερο πρόβλημα για 8 στους 10 πολίτες
Οικονομία

Έρευνα Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» την κοινωνία – Το σημαντικότερο πρόβλημα για 8 στους 10 πολίτες

Αποστολάκη: Δεν είναι μόνο τα ενοίκια και τα σούπερ μάρκετ – Εκρηκτικές αυξήσεις και στα ασφάλιστρα
Πολιτική

Αποστολάκη: Δεν είναι μόνο τα ενοίκια και τα σούπερ μάρκετ – Εκρηκτικές αυξήσεις και στα ασφάλιστρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
28/07/2026 - 13:38

Το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο παρουσιάζει: «Ιούλιος Βερν - 2 χρόνια διακοπές»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 13:31

Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 13:30

Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση στο πετρέλαιο – Κάτω από τα $85 το Brent

Ανακοινώσεις
28/07/2026 - 13:30

Όμιλος AKTOR: Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών μετά την ΑΜΚ - Το μήνυμα Εξάρχου

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:15

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και Qualco Foundation δημιουργούν το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:05

Goldman Sachs: Εγχειρίδιο για τη διαδοχή, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της οικογενειακής επιχειρηματικής

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 12:58

Η WATT GROUP αναλαμβάνει την αναβάθμιση και 6ετή λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 12:57

Ξεπέρασε και τον... Τραμπ ο Εξάρχου

Πολιτική
28/07/2026 - 12:47

Θεμιστοκλέους: Πάνω από 75000 ασθενείς αξιολόγησαν τα δημόσια νοσοκομεία - Υψηλή η ικανοποίησή τους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 12:29

Σεισμός 3,8 ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Αναλύσεις
28/07/2026 - 12:22

Axia-Alpha Finance: Ισχυρό β' τρίμηνο για τις τράπεζες με κέρδη €1,43 δισ.

Οικονομία
28/07/2026 - 12:09

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 13,6% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο

Πολιτική
28/07/2026 - 11:49

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες» του Κασσελάκη η Μυρτώ Κοροβέση

Ναυτιλία
28/07/2026 - 11:48

EY-Parthenon για ναυπηγεία: Στα 197 εκατ. ευρώ τα έσοδα του κλάδου - Στο 0,4% η διείσδυση στη διεθνή αγορά

Ειδήσεις
28/07/2026 - 11:35

ifo: Μικρή βελτίωση των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 11:24

Alpha Bank - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία μέσω του InvestEU για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Ακίνητα
28/07/2026 - 11:18

Ακίνητα: Οι non-dom συναλλαγές υπερβαίνουν πλέον τις συναλλαγές Golden Visa

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 11:16

Οι αντιφάσεις της τουριστικής έκρηξης: Το παράδειγμα της Βαρκελώνης – Συνέντευξη με την Άννα Πατσέκο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
28/07/2026 - 11:13

Coca-Cola Hellas: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Gjorgji Hristov

Αυτοδιοίκηση
28/07/2026 - 11:10

Δούκας: Η αναστολή νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης, στις περιοχές όπου εφαρμόζεται, αποδίδει

Πολιτική
28/07/2026 - 11:08

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Να ελεγχθούν πιθανά καρτέλ και στρεβλώσεις στην Ευρωπαϊκή αγορά σούπερ μάρκετ

Τεχνολογία
28/07/2026 - 10:54

Manpower Group: Οι δεξιότητες η μεγαλύτερη πρόκληση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 10:47

Eurobank: Αναδείχθηκε «Greece’s Best Digital Bank» στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 10:42

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο της Ασίας

Ειδήσεις
28/07/2026 - 10:26

Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 10:21

ΕΒΕΠ: Προτείνει μεταβατική περίοδο χωρίς πρόστιμα για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Πολιτική
28/07/2026 - 10:17

Προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Χουρδάκης

Αναλύσεις
28/07/2026 - 10:06

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
28/07/2026 - 09:59

Vodafone Ελλάδος: Άλμα εσόδων στο τρίμηνο - Ώθηση από ψηφιακά έργα και συμφωνία με τη ΔΕΗ

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 09:48

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ