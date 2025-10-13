Παπαθανάσης: Η ελληνική καταγράφει ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης στο πλαίσιο του συνεδρίου για τη βιωσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, με τίτλο «The Ninth Sustainability Summit for SE Europe & the Mediterranean: Seeking a new balance amidst a derailed green transition», που πραγματοποιείται το διήμερο 13 και 14 Οκτωβρίου στο Divani Apollon Palace & Thalasso στο Καβούρι.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης από το βήμα του συνεδρίου αναφέρθηκε στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας τονίζοντας ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια ανάπτυξη που ξεπερνά κατά πολύ τον μέσο όρο της Ευρώπης.

Αυτό είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτέλεσμα της μεταρρυθμιστικής πολιτικής αλλά κυρίως της εμπιστοσύνης του επιχειρηματικού κόσμου απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει θέσει ως στόχο να βελτιώσει, να αλλάξει το επιχειρηματικό κλίμα και κυρίως να συνεχίσει την πολιτική της μείωσης των φόρων. Όπως ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης, «η επιχειρηματική κοινότητα έχει μεγάλη δύναμη. Το μέρισμα που δημιουργεί, είναι το μέρισμα το οποίο μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω στην καθημερινότητα, την οικονομία και την κοινωνία».

Ο κ. Παπαθανάσης, υπογράμμισε ότι η ανθεκτικότητα περνά μέσα από την εμπιστοσύνη των φορέων, των κοινωνικών εταίρων, των επιχειρήσεων με την κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό προέταξε το θέμα της σταθερότητας και της εμπιστοσύνης, ενώ υποστήριξε ότι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και της σωστής δημοσιονομικής συμπεριφοράς θα αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα για την επόμενη ημέρα.