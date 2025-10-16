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Στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Υψηλού Επιπέδου Στοχασμού για τη δημόσια διοίκηση ο Πιτσιλής
Οικονομία
15:51 - 16 Οκτ 2025

Στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Υψηλού Επιπέδου Στοχασμού για τη δημόσια διοίκηση ο Πιτσιλής

Reporter.gr Newsroom
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Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, αποδέχθηκε την επίσημη πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμμετάσχει στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου Στοχασμού (High-Level Reflection Group), η οποία θα εξετάσει το μέλλον της δημόσιας διοίκησης της Επιτροπής.

Η Ομάδα, που συνεδρίασε για πρώτη φορά την Τρίτη (14/10) στις Βρυξέλλες, δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με στόχο να συμβάλει στη συνολική αναθεώρηση της οργάνωσης και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης.

Ως εξωτερικό συμβουλευτικό όργανο, η Ομάδα θα παρέχει τεχνογνωσία, καλές πρακτικές και ανεξάρτητες εισηγήσεις σε θέματα μεταρρυθμίσεων και αποδοτικότητας στον δημόσιο τομέα. Η διάρκειά της ορίζεται σε 15 μήνες (Οκτώβριος 2025 – Δεκέμβριος 2026), με τακτικές τριμηνιαίες συνεδριάσεις και επιπλέον ad hoc συναντήσεις.

Η συμμετοχή του κ. Πιτσιλή στην πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει τη διεθνή αναγνώριση των μεταρρυθμίσεων που έχουν υλοποιηθεί στην ελληνική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση και αναδεικνύει τη συμβολή της Ελλάδας στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, αποδοτικής και ψηφιακά ώριμης ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης.

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