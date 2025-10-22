ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βέττας (ΙΟΒΕ): Σταθερά βήματα προς σύγκλιση στην Ευρωζώνη, αλλά απαιτούνται περισσότερες μεταρρυθμίσεις
Οικονομία
10:15 - 22 Οκτ 2025

Βέττας (ΙΟΒΕ): Σταθερά βήματα προς σύγκλιση στην Ευρωζώνη, αλλά απαιτούνται περισσότερες μεταρρυθμίσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Σήμερα η ελληνική οικονομία έχει τον έβδομο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το βήμα του CFO Summit @ Grecotel la Riviera.

Ο Νίκος Βέττας αναφέρθηκε στα επιτεύγματα, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, τονίζοντας τη σημασία της συνέχειας στις μεταρρυθμίσεις και της ενίσχυσης των επενδύσεων, ποσοτικής και ποιοτικής.

Ο Γενικός Διευθυντής στο ΙΟΒΕ επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σήμερα με σχετικά καλούς ρυθμούς, ωστόσο ο πληθωρισμός παραμένει υψηλότερος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. «Από τη στιγμή όμως που η οικονομία μας αναπτύσσεται ταχύτερα, είναι σε ένα βαθμό εύλογο να έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό. Γενικά όμως αυτό δεν είναι καλό, όσο παραμένει. Πέρα από την πίεση στα νοικοκυριά, όσο η Ευρωζώνη έχει πληθωρισμό χαμηλότερο από τον δικό μας, έστω και μισή με μία μονάδα, χάνουμε σε ανταγωνιστικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο κ. Βέττας αναφέρθηκε στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Ο ίδιος σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία γίνεται ολοένα και πιο εξωστρεφής, με τη συνολική δραστηριότητα που συνδέεται με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές να αυξάνεται σταθερά σε διάφορους τομείς της. «Η Ελλάδα σιγά σιγά αποκτά τα χαρακτηριστικά μιας πιο κανονικής ευρωπαϊκής οικονομίας», τόνισε.

Σχετικά με τα δημοσιονομικά, ο κ. Βέττας επισήμανε ότι η χώρα παρουσιάζει πλεονάσματα τα τελευταία δύο χρόνια, μετά την περίοδο των ελλειμμάτων της πανδημίας. «Το χρέος ονομαστικά αυξάνεται, αλλά ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώνεται σημαντικά, λόγω της πραγματικής ανάπτυξης όσο και του πληθωρισμού, γεγονός που μας φέρνει πλέον πιο κοντά στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες», υπογράμμισε.

Σε πιο αισιόδοξο τόνο, ο κ. Βέττας ανέφερε ότι την τελευταία πενταετία παρατηρείται αύξηση των επενδύσεων σε πολλούς τομείς -από την αγορά ακινήτων έως τη βιομηχανία και τη μεταποιητική βιομηχανία. Η επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας, η μείωση της αβεβαιότητας και του κόστους χρηματοδότησης δημιουργούν θετικό περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα εξακολουθεί να επενδύει σε χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (σήμερα 16% έναντι 24% του ΑΕΠ).

«Για να επιτύχουμε πραγματική σύγκλιση, χρειάζεται συστηματική αύξηση των επενδύσεων –και κυρίως των εξωστρεφών και καινοτόμων», σημείωσε ο ίδιος για να συμπληρώσει πως η διαδικασία αυτή προϋποθέτει ένα συνεχιζόμενο μετασχηματισμό. Γενικά, οι ξένες άμεσες επενδύσεις κυρίως κατευθύνονται σε οικονομίες που έχουν χαμηλότερο εργατικό κόστος από το δικό μας ή σε οικονομίες οι οποίες έχουν ένα ευνοϊκό τεχνολογικό και θεσμικό πλαίσιο. «Έχουμε φέρει ξένες άμεσες επενδύσεις, αλλά λιγότερες από όσες θέλουμε», είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο κ. Βέττας έκανε ειδική αναφορά στη βιομηχανία, η οποία, όπως είπε, «αν και ξεκινά από χαμηλή βάση, αυξάνει σταδιακά τη συμμετοχή της στην οικονομία και μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά από την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, με ευρύτερα οφέλη».

Συνοψίζοντας, η εικόνα της ελληνικής οικονομίας είναι σήμερα θετική, με σταθερά βήματα προς την κανονικότητα και σύγκλιση με τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, ωστόσο, παραμένουν σημαντικά ζητούμενα και προκλήσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στεγαστικά δάνεια και αγγελίες για σπίτια στη μάχη του στεγαστικού – Ο «χάρτης» της αγοράς
Ακίνητα

Στεγαστικά δάνεια και αγγελίες για σπίτια στη μάχη του στεγαστικού – Ο «χάρτης» της αγοράς

Χρηματιστήριο: Επανήλθε η θετική επενδυτική ψυχολογία - Τα κυριότερα επιχειρηματικά νέα
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Επανήλθε η θετική επενδυτική ψυχολογία - Τα κυριότερα επιχειρηματικά νέα

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές - Στο επίκεντρο τα εμπορικά δεδομένα της Ιαπωνίας
Χρηματιστήρια

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές - Στο επίκεντρο τα εμπορικά δεδομένα της Ιαπωνίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ποιοι κλάδοι «έτρεξαν» περισσότερο το 2024 – Η ακτινογραφία της ICAP CRIF για την ελληνική οικονομία
Οικονομία

Ποιοι κλάδοι «έτρεξαν» περισσότερο το 2024 – Η ακτινογραφία της ICAP CRIF για την ελληνική οικονομία

ΙΟΒΕ: Σημαντική ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Ιούλιο - Μικρή εξασθένιση του δείκτη οικονομικού κλίματος
Οικονομία

ΙΟΒΕ: Σημαντική ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Ιούλιο - Μικρή εξασθένιση του δείκτη οικονομικού κλίματος

Ευρωπαϊκή βιομηχανία: Ρεκόρ ανάπτυξης 4,5 ετών με «αγκάθι» τη χαμηλή ζήτηση
Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή βιομηχανία: Ρεκόρ ανάπτυξης 4,5 ετών με «αγκάθι» τη χαμηλή ζήτηση

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ