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Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές - Στο επίκεντρο τα εμπορικά δεδομένα της Ιαπωνίας
Χρηματιστήρια
09:54 - 22 Οκτ 2025

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές - Στο επίκεντρο τα εμπορικά δεδομένα της Ιαπωνίας

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού παρουσίασαν μεικτή εικόνα την Τετάρτη (22/10), καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τα εμπορικά δεδομένα της Ιαπωνίας και τη νέα ηγεσία της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,11% στις 49.261,00 μονάδες, ο CSI 300 της Κίνας έχασε 0,10% στις 3.912,30, ο SZSE Component κινήθηκε πτωτικά κατά 0,54% στις 13.006,83 μονάδες και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε ζημιές 0,87% στις 25.805,50 μονάδες.

Την ίδια στιγμή ο Kopsi της Νότιας Κορέας σημείωσε ράλι 1,56% στις 3.883,68 μονάδες, ο Nifty της Ινδίας κινήθηκε ανοδικά κατά 0,10% στις 25.868,60 μονάδες και ο S&P/ASX 200 σημείωσε απώλειες 0,71% στις 9.030,00 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι εξαγωγές της Ιαπωνίας για τον Σεπτέμβριο σημείωσαν αύξηση 4,2% σε ετήσια βάση, διακόπτοντας ένα σερί τεσσάρων μηνών πτώσης, καθώς οι αποστολές προς την Ασία παρουσίασαν ισχυρή άνοδο, αντισταθμίζοντας εν μέρει τη μείωση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, τα στοιχεία για τις εξαγωγές ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι, σύμφωνα με μέση πρόβλεψη δημοσκόπησης του Reuters μεταξύ οικονομολόγων, ανέμεναν αύξηση 4,6%.

Η νέα πρωθυπουργός Σανάε Τακάιτσι και το υπουργικό της συμβούλιο ορκίστηκαν την Τρίτη, με τον πρώην αντίπαλό της στην ηγεσία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, Σιντζίρο Κοϊζούμι, να αναλαμβάνει υπουργός Άμυνας και την Σατσούκι Καταγιάμα να γίνεται η πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας.

Οι μετοχές της SoftBank υποχώρησαν πάνω από 10% πριν περιορίσουν τις απώλειες στο περίπου 5%. Τη Δευτέρα, οι μετοχές της είχαν καταγράψει άνοδο 8,5%.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, ο δείκτης Nikkei σημείωσε νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ στις 49.945,95 μονάδες, πριν υποχωρήσει, καθώς η Τακάιτσι κέρδισε την ψήφο του κοινοβουλίου για την πρωθυπουργία.

Οι μετοχές της LG Chem της Ν. Κορέας εκτινάχθηκαν έως και 10% μετά από έκθεση του Reuters που ανέφερε ότι η Palliser Capital πίεσε την εταιρεία χημικών να αναδιαρθρώσει το διοικητικό της συμβούλιο και να προχωρήσει σε επαναγορά μετοχών

Στην Αυστραλία, οι μετοχές σπάνιων γαιών σημείωσαν προσωρινή άνοδο λόγω της συμφωνίας ΗΠΑ-Αυστραλίας για κρίσιμα ορυκτά. Οι μετοχές της εταιρείας Pop Mart του Χονγκ Κονγκ, κατασκευάστριας της κούκλας Labubu, σημείωσαν άνοδο 3,3% μετά την ανακοίνωση αύξησης των εσόδων της κατά 250% στο τρίτο τρίμηνο.

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