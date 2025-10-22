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Χρηματιστήριο: Επανήλθε η θετική επενδυτική ψυχολογία - Τα κυριότερα επιχειρηματικά νέα
Αναλύσεις
09:59 - 22 Οκτ 2025

Χρηματιστήριο: Επανήλθε η θετική επενδυτική ψυχολογία - Τα κυριότερα επιχειρηματικά νέα

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 1,15% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2019,25 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 240,4 εκ. ευρώ.

Οι αψιμαχίες μεταξύ πωλητών και αγοραστών οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος και στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό της ημέρας στις 1992 μονάδες. Μετά ωστόσο τις 12.30μμ οι αγοραστές ανέκτησαν την υπεροπλία και λίγο πριν το κλείσιμο οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2028 μονάδων, για να περιοριστούν στις δημοπρασίες τα τελικά κέρδη.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,214% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά και το δείκτη CAC στο Παρίσι να καταγράφει ιστορικό υψηλό.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,79%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+2,60%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Metlen (+2,24%), ο ΑΔΜΗΕ(+1,69%), η ΕΛΧΑ (+1,99%), ο Aktor (+1,22%), το ΔΑΑ (+1,49%), το Jumbo (+1,34%), η Κύπρου (+1,04%), η Βιοχάλκο (+4,65%) αλλά και η ΕΚΤΕΡ (+8,73%) με τη Βιοκαρπέτ (+6,78%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο ΟΤΕ (-2,21%), ο Ελλάκτωρ (- 1,77%), η ΕΧΑΕ (-1,11%) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,35%). Απολογιστικά, 82 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 26 εκείνων που υποχώρησαν. Ο ΟΔΔΗΧ πραγματοποιεί σήμερα τακτική δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων (στο 1,79% η τελευταία).

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η υπέρβαση των 2000 μονάδων επανέφερε τη θετική επενδυτική ψυχολογία στο ελληνικό χρηματιστήριο επιτρέποντας την επάνοδο αισιόδοξων σεναρίων για τη συνέχεια. Το νέο ιστορικό ρεκόρ του Dow Jones με οδηγούς τις μετοχές της Coca Cola και 3M από κοινού με υψηλότερες συναλλαγές, μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την κατεύθυνση στη σημερινή συνεδρίαση.

Επιχειρηματικά Νέα

ΟΤΕ: η Deutsche Bank διατηρεί τη σύσταση «αγορά» για τη μετοχή του με τιμή-στόχο τα €20,00, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία παραμένει ελκυστικά αποτιμημένη και χρηματοοικονομικά ισχυρή. Παράλληλα, η γερμανική τράπεζα εμφανίζεται αρκετά επιφυλακτική για τη στρατηγική της ΔΕΗ στον χώρο των τηλεπικοινωνιών ως «price disruptor», χωρίς ξεκάθαρη οικονομική λογική και με υψηλό επενδυτικό ρίσκο

Μetlen: η Citi επανέρχεται με νέα έκθεση για τη με σύσταση “Buy” και τιμή-στόχο τα €52 ανά μετοχή, βλέποντας περιθώρια ανόδου περίπου 30% από τα τρέχοντα επίπεδα, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς της εισηγμένης στο Λονδίνο. Η κερδοφορία στο επίπεδο των €2,0 δισ. από το 2028, με οδηγό τις επενδύσεις στα Μέταλλα, η Citi δίνει τιμή-στόχο στα €80, δηλαδή 100% πάνω σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Alpha Finance, νέες τιμές στόχοι: Μetlen 71 ευρώ και περιθώριο ανόδου 67%, ΔEΗ 20,50 ευρώ και περιθώριο ανόδου 44%, ΟΤΕ 19,70 ευρώ και περιθώριο ανόδου 26%, Jumbo 32,70 ευρώ και περιθώριο ανόδου 22%, ΤΙΤΑΝ 48,10 ευρώ και περιθώριο ανόδου 31%, Τράπεζα Κύπρου 8,60 ευρώ και περιθώριο ανόδου 12%.

Coca-Cola HBC : η ελληνική πολυεθνική ρίχνει 2,6 δισ. δολάρια για να γίνει κυρίαρχος παίκτης στην Αφρική επενδύοντας όχι απλά σε μια ήπειρο αλλά στο μέλλον της παγκόσμιας κατανάλωσης με την είσοδο σε επιπλέον 14 νέες αγορές. Αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 5% το τρίτο τρίμηνο, με την άνοδο από την αρχή της χρονιάς να κινείται στο 8,1%. Αυξημένος όγκοςπωλήσεων κατά 1,1%, με πυλώνες ανάπτυξης το ανθρακούχο νερό και τα ενεργειακά ποτά και ανάπτυξη σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται.

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