Η Αρκτική... νίκησε τους ακτιβιστές: Το ΕΔΔΑ δίνει το πράσινο φως στη Νορβηγία για νέες γεωτρήσεις

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) απέρριψε προσφυγή νεαρών ακτιβιστών για το κλίμα κατά της εξόρυξης πετρελαίου της Νορβηγίας στην Αρκτική.

Δεν υπήρξε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποφάνθηκε ο Δικαστής με έδρα το Στρασβούργο, ομόφωνα.

Έξι νέοι ακτιβιστές, σε συνεργασία με τις οργανώσεις Greenpeace και Friends of the Earth, είχαν προσφύγει στο δικαστήριο. Υποστήριξαν ότι η παραχώρηση δέκα αδειών για την έρευνα και εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Θάλασσα Μπάρεντς, στην Αρκτική, το 2016, παραβιάζει το δικαίωμά τους στη ζωή και θέτει σε κίνδυνο το μέλλον τους.

Το 2022 απευθύνθηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αφού τρία νορβηγικά δικαστήρια, μεταξύ αυτών και το Ανώτατο Δικαστήριο της Νορβηγίας, είχαν απορρίψει τα αιτήματά τους για παύση των ερευνών.

Το ΕΔΔΑ αναγνώρισε ότι η Νορβηγία το 2016 ανέβαλε την εκτίμηση των κλιματικών συνεπειών, ωστόσο δεν διαπίστωσε στοιχεία ότι το κράτος παραβίασε το δικαίωμα των πολιτών στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή.

Η Νορβηγία, με ημερήσια παραγωγή περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Δυτική Ευρώπη. Η χώρα σχεδιάζει να στηριχθεί στα ορυκτά καύσιμα για πολλές ακόμη δεκαετίες, ενώ ταυτόχρονα δηλώνει ότι θα υποστηρίξει τις διεθνείς προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.