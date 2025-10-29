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ΑΑΔΕ: Φρέσκα χρέη €5,7 δισ. στο οκτάμηνο- Συνολικά €111,6 δισ. τα ληξιπρόθεσμα
Οικονομία
12:34 - 29 Οκτ 2025

ΑΑΔΕ: Φρέσκα χρέη €5,7 δισ. στο οκτάμηνο- Συνολικά €111,6 δισ. τα ληξιπρόθεσμα

Reporter.gr Newsroom
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Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο συνεχίζουν να αυξάνονται, παρά τα μέτρα στήριξης των τελευταίων ετών, με την ΑΑΔΕ να ανακοινώνει ότι τον Αύγουστο του 2025 το συνολικό υπόλοιπο διαμορφώθηκε σε 111,6 δισ. ευρώ.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2025, παρατηρείται ταυτόχρονα δημιουργία νέων οφειλών και βελτίωση στην είσπραξη παλαιών χρεών. Ο αριθμός των οφειλετών παρουσίασε διακυμάνσεις: από 3.916.603 τον Ιούνιο, αυξήθηκε στους 4.001.794 τον Ιούλιο και υποχώρησε στους 3.973.220 τον Αύγουστο.

Από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, ποσό 27,17 δισ. ευρώ θεωρείται ανεπίδεκτο είσπραξης, με το πραγματικό χρέος να περιορίζεται στα 84,46 δισ. ευρώ. Κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους «τρέχοντες» φόρους ύψους 5,7 δισ. ευρώ, ενώ μόνο τον Αύγουστο οι νέες οφειλές αυξήθηκαν κατά 1,37 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο.

Για το 8μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 5.704 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 4.244 εκ. € (αύξηση κατά 34,40%).

Όσον αφορά τις αναγκαστικές εισπράξεις, ήδη έχουν κινηθεί μέτρα κατά 1.617.052 οφειλετών, ενώ άλλοι 2.262.821 ΑΦΜ βρίσκονται σε διαδικασία ενεργοποίησης λόγω οφειλών άνω των 500 ευρώ.

Στο σύνολο του οκταμήνου, οι συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών έφτασαν τα 4,289 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,35% σε σχέση με το 2024. Παρά τη βελτίωση στην εισπρακτική απόδοση, τα νέα χρέη συνεχίζουν να δημιουργούνται με ταχύτερο ρυθμό.

Από εκεί και πέρα, τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη παρουσίασαν σημαντική αύξηση, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να καταγράφονται στον φόρο εισοδήματος (300 εκατ. ευρώ, αύξηση 844,7%) και τον ΦΠΑ (889 εκατ. ευρώ, αύξηση 216,5%). Εξαιρουμένων μη φορολογικών χρεών, τα νέα χρέη ανήλθαν σε 5,704 δισ. ευρώ για το οκτάμηνο, καταγράφοντας αύξηση 34,4% σε σχέση με το 2024.

Η είσπραξη παλαιών ληξιπρόθεσμων χρεών παρουσίασε θετικό πρόσημο, με συνολικά 2,365 δισ. ευρώ να εισπράττονται στο οκτάμηνο, έναντι 2,195 δισ. ευρώ πέρσι (+7,74%). Αντίστοιχα, οι εισπράξεις από νέο ληξιπρόθεσμο χρέος έφτασαν τα 1,861 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11,91%. Οι μεγαλύτερες εισπράξεις τον Αύγουστο προήλθαν από φόρο εισοδήματος (103,2 εκατ. ευρώ, αύξηση 273,8%) και ΦΠΑ (143,78 εκατ. ευρώ, αύξηση 11,4%).

Τελευταία τροποποίηση στις 29/10/2025 - 14:53
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