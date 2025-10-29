Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Άμεση κλήτευση Ξυλούρη και Σεμερτζίδου ζήτησε το ΠΑΣΟΚ – Απέρριψε το αίτημα η κυβερνητική πλειοψηφία

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ζήτησε την Τετάρτη (29/10), στη συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, την άμεση κλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη και της Πόπης Σεμερτζίδου.

Η κλήτευσή τους, όπως πρότεινε, θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά την εξέταση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργου Στρατάκου, και πριν από την έναρξη των καταθέσεων των Υπουργών.

Το αίτημα αυτό υποστηρίχθηκε και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία ύστερα από ψηφοφορία.

Αιτιολογώντας την πρότασή της, η κ. Αποστολάκη ανέφερε ότι «όπως προέκυψε τις τελευταίες εβδομάδες από στοιχεία της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, ο κ. Ξυλούρης και η κ. Σεμερτζίδου φαίνεται να έχουν κομβικό ρόλο στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις και ενδεχομένως να τους ασκηθούν αυτεπάγγελτες διώξεις από την εισαγγελία και να καταστεί αδύνατη η εξέτασή τους από την Επιτροπή, επικαλούμενοι το δικαίωμα της σιωπής».

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, επισημαίνοντας ότι «είναι ορατός ο κίνδυνος, με την ιδιότητα του κατηγορουμένου να ασκήσουν το δικαίωμα της σιωπής και μην συνεισφέρουν στο έργο της Επιτροπής».

Από την πλευρά του, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγόρησε την αντιπολίτευση –και ιδίως το ΠΑΣΟΚ– ότι «κάθε φορά, που δεν τους βγαίνει όπως θέλουν, οι μάρτυρες, ζητούν επικαιροποίηση της λίστας». Τόνισε, παράλληλα, πως «ναι, θα έρθουν άπαντες, δεν θα κωλύσουμε σε κανένα πρόβλημα. Όλοι οι μάρτυρες θα καταθέσουν. Η Εξεταστική Επιτροπή, όμως, δεν μπορεί να επιβάλει τις αποφάσεις της αν η Δικαιοσύνη κάνει τις δικές της διαδικασίες».

Τέλος, ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, υπογράμμισε ότι «κατά την επικαιροποίηση της λίστας μαρτύρων, θα εξεταστούν όλες οι προτάσεις, που θα καταθέσουν τα κόμματα».