Εξωδικαστικός μηχανισμός: 2.440 ρυθμίσεις, ύψους 581,5 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο
Οικονομία
18:13 - 05 Νοε 2025

Νέο ρεκόρ ρυθμίσεων κατέγραψε ο μήνας Οκτώβριος, μετά τη νομοθέτηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για διπλασιασμό της περιμέτρου των εισοδηματικών κριτηρίων για τους δικαιούχους (επιλέξιμους) οφειλέτες. Μέσα σε έναν μήνα, επιτεύχθηκαν 2.440 ρυθμίσεις, οι περισσότερες έως σήμερα, οι οποίες αντιστοιχούν στο ποσό των 581,5 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ, το σύνολο των επιτυχών ρυθμίσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έως και τα τέλη Οκτωβρίου φθάνει τις 45.970 και αφορά σε αρχικές οφειλές ύψους 14,66 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το ποσοστό εγκρισιμότητας έφτασε στο 82,1%.

Κοινωνική προστασία – Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Σημαντική αύξηση καταγράφεται στην υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό από ευάλωτα νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία. Ενδεικτικό στοιχείο είναι ότι τον Οκτώβριο διπλασιάστηκαν οι ρυθμίσεις ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) και συγκεκριμένα έφτασαν τις 40 σε σχέση με τις 20 του προηγούμενου μήνα. Συνολικά τον Οκτώβριο, στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων, σημειώθηκαν 382 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις. Η αυξημένη συμμετοχή επιβεβαιώνει ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός λειτουργεί ως αποτελεσματικό εργαλείο κοινωνικής συνοχής. Συνολικά, 377 συμπολίτες μας έχουν κάνει χρήση του μέτρου προκαταβολής για την αναστολή πλειστηριασμών, προστατεύοντας αποτελεσματικά την περιουσία τους.

Διμερείς ρυθμίσεις με servicers

Τον μήνα Σεπτέμβριο συνεχίστηκε η θετική πορεία στις διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Χρηματοδοτικούς Φορείς (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν διμερείς ρυθμίσεις ύψους 416 εκ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 6.120 οφειλέτες, αυξημένες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 όπου πραγματοποιήθηκαν ρυθμίσεις ύψους 307 εκ. ευρώ για πλήθος 5.328 οφειλετών.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, μέσω της πλατφόρμας (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-kai-telephonike-epikoinonia-apo-ten-eidike-grammateia-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh) ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.

