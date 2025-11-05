Εφετείο Πατρών: Ξεκίνησε η δίκη για την υπόθεση εκβιασμού σε βάρος του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκου Κοροβέση

Ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης (5/11) στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών η πολυαναμενόμενη δίκη για την πολύκροτη υπόθεση εκβιασμών σε βάρος του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Νίκου Κοροβέση, μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και ισχυρές πολιτικές αναταράξεις.

Στο εδώλιο κάθονται έξι κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους δύο άνδρες ηλικίας 36 και 45 ετών, που θεωρούνται οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος, τρεις δικηγόροι και ένας ιδιώτης. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι παραμένουν προφυλακισμένοι στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ όλοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για εκβίαση, απόπειρα εκβίασης, σύσταση συμμορίας και παραβίαση της νομοθεσίας περί λειτουργήματος.

Το σχέδιο εκβιασμού και ο ρόλος των δικηγόρων

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο «εγκέφαλοι» φέρονται να είχαν αποσπάσει προσωπικό υλικό σεξουαλικού περιεχομένου του θύματος, το οποίο χρησιμοποίησαν ως μέσο πίεσης για να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη. Οι ίδιοι, σύμφωνα με το βούλευμα, αντάλλασσαν πληροφορίες και εκτόξευαν απειλές, προειδοποιώντας τον αντιπεριφερειάρχη ότι θα δημοσιοποιήσουν τα δεδομένα αυτά, προκαλώντας του «ανεπανόρθωτη βλάβη» στο αξίωμά του.

Καθοριστικός ήταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ρόλος τριών δικηγόρων, που λειτουργούσαν ως «μεσάζοντες» στις διαπραγματεύσεις για τα ποσά των εκβιασμών, υπογράφοντας μάλιστα ιδιωτικά συμφωνητικά και αποδείξεις πληρωμής, ώστε να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις συναλλαγές. Ο έκτος κατηγορούμενος, σύμφωνα με τις αρχές, είχε ρόλο “εισπράκτορα” των χρημάτων που προέρχονταν από τους εκβιασμούς.

Η μαραθώνια κατάθεση του Κοροβέση

Ο Νίκος Κοροβέσης κατέθετε επί πέντε ώρες, περιγράφοντας λεπτομερώς τις στιγμές αγωνίας και πίεσης που βίωσε. Μίλησε για «εκφοβιστικές και τρομοκρατικές συμπεριφορές», τονίζοντας πως οι κατηγορούμενοι έδρασαν με σχέδιο, οργάνωση και συνέργεια.

«Δεν ήταν κάτι τυχαίο ή μεμονωμένο. Είχαν φτιάξει ένα σύστημα για να με λυγίσουν», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.gr.

Μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης διαδικασίας, το δικαστήριο διέκοψε λόγω παρέλευσης ωραρίου, με τη δίκη να συνεχίζεται τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, οπότε και αναμένεται να καταθέσουν οι πρώτοι μάρτυρες κατηγορίας.