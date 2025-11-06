Από αριστερά: Σοφία Σταυράκη, Ανώτερη Ερευνήτρια, ΙΟΒΕ - Άγις Πιστιόλας, Πρόεδρος, ΕΛΛΑ- ΔΙΚΑ ΜΑΣ - Αλέξανδρος Κατραούζος, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) - Κώστας Θέος, Γενικός Διευθυντής, Ελληνική Παραγωγή - Γιώργος Κεφαλογιάννης, Co – Founder &amp; Partner, Intellectica
10:14 - 06 Νοε 2025

Οι προτάσεις της Ε.ΕΝ.Ε. «παράγουν» €1,6 δισ. ετησίως στο ΑΕΠ και 17.000 νέες θέσεις εργασίας

Reporter.gr Newsroom
Πολύ σημαντικά οφέλη για το σύνολο της ελληνικής οικονομία μπορεί να αποφέρει η υλοποίηση των τεσσάρων προτάσεων της Ε.ΕΝ.Ε. Σύμφωνα με έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), οι προτάσεις αυτές μπορούν σωρευτικά  να οδηγήσουν σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως την πρώτη δεκαετία, στη δημιουργία 17.000 ετήσιων ισοδύναμων  θέσεων πλήρους απασχόλησης και στην αύξηση των φορολογικών εσόδων για το κράτος κατά 1 δισ ευρώ ετησίως την ίδια περίοδο. 

Τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσίασε η Σοφία Σταυράκη, Ανώτερη Ερευνήτρια του ΙΟΒΕ, στο πλαίσιο της 9ης Ετήσιας Οικονομικής Διάσκεψης της Ε.ΕΝ.Ε. με θέμα «Ευρώπη & Ελλάδα 2030: Μια διαφορετική Φορολόγηση για την Ανάπτυξη».

Ειδικότερα, η πρόταση για μηδενικό επιπρόσθετο μη μισθολογικό κόστος που δημιουργείται από την αύξηση του μισθού του εργαζομένου λόγω της απόκτησης ψηφιακού πιστοποιητικού εκτιμάται ότι θα αυξήσει το εισόδημα των νοικοκυριών κατά περίπου 40 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η πρόταση να φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 10% τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων που υπερβαίνουν τον μέσο όρο των τριών τελευταίων επικερδών ετών, προσαυξημένα με το ποσοστό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ, μπορεί να οδηγήσει επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ετησίως, όπως εξήγησε η κυρία Σταυράκη.

Αντίστοιχα, η πρόταση της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών για τη σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου εκτιμάται ότι θα οδηγήσει συνολικά σε σχεδόν 2,8 δισ. ευρώ στη δεκαετία. Όσον αφορά στην εφαρμογή ταχύτερων αποσβέσεων, θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για νέες παραγωγικές επενδύσεις στη βιομηχανία, προσφέροντας επιπλέον ρευστότητα..

Επί των συμπερασμάτων της έρευνας ακολούθησε συζήτηση με συντονιστή τον Γιώργο Κεφαλογιάννη, Co – Founder & Partner, Intellectica. Σχολιάζοντας τις προτάσεις της Ε.ΕΝ.Ε. ο Άγις Πιστιόλας, Πρόεδρος της ΕΛΛΑ- ΔΙΚΑ ΜΑΣ, τόνισε ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. “H μείωση της προκαταβολής φόρου και η αύξηση της ταχύτητας απόσβεσης είναι no-brainer. Είναι και δικές μας προτάσεις και πρέπει να γίνουν επιτέλους δεκτές από την Πολιτεία» σχολίασε ο κ. Πιστιόλας. Χαρακτήρισε επιθετική την πρόταση για τη μείωση της φορολογίας, λέγοντας ότι θα ήταν γενναία μια θετική ανταπόκριση από την Πολιτεία, ενώ όσον αφορά το reskilling, τόνισε ότι η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμφωνεί με το σκεπτικό της ιδέας, πρέπει όμως να δούμε με προσοχή τις προδιαγραφές και τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της.

Σχετικά με την αγροδιατροφή, ο κ. Πιστιόλας ανέφερε πως τα πράγματα δεν είναι απλά, καθώς ναι μεν η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό εδαφοκλιματολογικό περιβάλλον, είναι όμως πολύ υψηλό το κόστος παραγωγής. Όπως είπε οι επιχειρήσεις καλούνται να επιλέξουν τον καλύτερο μηχανολογικό εξοπλισμό και στη συνέχεια να εκπαιδεύσουν το προσωπικό για να παραχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. «Στόχος της χώρας μας πρέπει να είναι να δημιουργήσει υπεραξία στα προϊόντα. Να μην πουλάει στο εξωτερικό καρπούζι, αλλά έτοιμο ποτό που να περιέχει καρπούζι» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιστιόλας. Σημείωσε ότι η χώρα πάσχει σε εξωστρέφεια και θα πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις, να βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ, όπως κάνει η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Ο Αλέξανδρος Κατραούζος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) εκτίμησε θετικά τις προτάσεις της Ε.ΕΝ.Ε, αναφέροντας ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως επιταχυντές τόσο για την ελληνική όσο και για την ευρωπαϊκή οικονομία. «Βλέπουμε μια αποβιομηχανοποίηση τα τελευταία χρόνια. Οι προτάσεις μπορούν να αποτελέσουν ανάχωμα στην περαιτέρω φυγή χημικών βιομηχανιών προς πιο ανταγωνιστικές περιοχές του πλανήτη» σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι η χημική βιομηχανία αναπτύσσει ολοένα και πιο καθαρές τεχνολογίες, και ότι οι σχετικές επενδύσεις μπορούν να υλοποιηθούν σε ευρωπαϊκό έδαφος, καθιστώντας τον κλάδο πιο ελκυστικό τόσο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα όσο και για τους Ευρωπαίους αποταμιευτές. «Η ελληνική χημική βιομηχανία δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Αποτελεί φωτεινό παράδειγμα στην Ευρώπη» προσέθεσε ο κ. Κατραούζος.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Θέος, Γενικός Διευθυντής, Ελληνικής Παραγωγής, σημείωσε ότι, ναι μεν οι εξαγωγές αυξήθηκαν 2,5 φορές σε σχέση με το 2009, ναι μεν αυξήθηκε η συμμετοχή της μεταποίησης στο ΑΕΠ, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούμε να πορευτούμε με ασφάλεια προς το μέλλον.

«Υπάρχουν πολλοί προβληματικοί δείκτες. Η Ελλάδα είναι προτελευταία στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η συμμετοχή των εξαγωγών στο ΑΕΠ παραμένει χαμηλή, η παραγωγικότητα της εργασίας είναι προβληματική. Έχουμε κάνει βήματα, αλλά δεν έχουμε περάσει τον κάβο για να δημιουργήσουμε μια οικονομία ανθεκτική στην επόμενη κρίση» σχολίασε ο κ. Θέος.

Τόνισε ότι στηρίζει τις προτάσεις της Ε.ΕΝ.Ε, λέγοντας πως βάσει των δεδομένων και των προβλημάτων, δεν θα έπρεπε να υπάρχει βιομηχανία στην Ελλάδα. Υποστήριξε ότι καλούμαστε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο αυτομαστίγωμα και στην αλαζονεία, εξηγώντας ότι είμαστε ανταγωνιστικοί διεθνώς, αλλά είμαστε πολύ πίσω στις εξαγωγές. «Το πρόβλημα δεν είναι ότι έχουμε μικρές επιχειρήσεις, είναι ότι έχουμε ένα περιβάλλον που δεν τις επιτρέπει να μεγαλώσουν. Αν βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα» συμπλήρωσε ο κ. Θέος.

