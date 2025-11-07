Θετικός ο Σεπτέμβριος για τις ελληνικές εξαγωγές – Μείωση 13,6% του εμπορικού ελλείμματος

Αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, 07.11.2025, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε σε €4.248,5 εκατ., έναντι €4.085,7 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά €162,8 εκατ. ή 4,0%. Αντίθετα, πτώση καταγράφηκε στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €6.921,4 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2025, από €7.178,1 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά €256,7 εκατ. ή 3,6%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε, διαμορφούμενο σε €-2.672,9 εκατ. έναντι €-3.092,4 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €419,5 εκατ. ή 13,6%.

Όταν εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή, παρατηρείται μικρή πτώση στις εξαγωγές αλλά αύξηση στις εισαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2. Οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €3.076,8 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2025, έναντι €3.123,7 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €46,9 εκατ. ή 1,5%. Αντίθετα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή διαμορφώθηκαν σε €5.552,3 εκατ., από €5.365,1 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά €187,2 εκατ. ή 3,5%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή διευρύνθηκε, διαμορφούμενο σε €-2.475,5 εκατ. έναντι €-2.241,4 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €234,1 εκατ. ή 10,4%.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €36.060,3 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά €1.784,0 εκατ. ή 4,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε €37.844,3 εκατ.. Αντίστοιχη πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €60.474,5 εκατ. έναντι €63.083,3 εκατ. το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά €2.608,8 εκατ. ή 4,1%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε βελτίωση, καθώς περιορίστηκε σε €-24.414,2 εκατ. από €-25.239,0 εκατ. το 2024, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €824,8 εκατ. ή 3,3%.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €27.547,9 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά €776,0 εκατ. ή 2,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όπου είχαν διαμορφωθεί σε €26.771,9 εκατ.. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά €1.675,9 εκατ. ή 3,6%, φτάνοντας τα €48.783,5 εκατ. έναντι €47.107,6 εκατ. το 2024. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση, καθώς διαμορφώθηκε σε €-21.235,6 εκατ., αυξημένο κατά €899,9 εκατ. ή 4,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Σε κλαδικό επίπεδο (Πίνακας 4), ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, σημειώνοντας άνοδο €628,3 εκατ. ή 10,3%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική του στις διεθνείς αγορές. Αύξηση παρουσίασαν επίσης τα διάφορα βιομηχανικά είδη, με ενίσχυση €112,0 εκατ. (4,2%), καθώς και ο κλάδος των χημικών προϊόντων, που σημείωσε άνοδο €125,6 εκατ. ή 2,7%. Αξιοσημείωτη ήταν και η αύξηση στον κλάδο των ποτών–καπνών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά €99,2 εκατ. ή 9,3%, καθώς και στα λίπη–έλαια, που κατέγραψαν άνοδο €15,6 εκατ. ή 2,0%. Θετική ήταν και η συμβολή των μη ταξινομημένων προϊόντων, τα οποία αυξήθηκαν κατά €17,3 εκατ. ή 18,6%. Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση τόσο σε απόλυτες όσο και σε ποσοστιαίους όρους, σημειώνοντας πτώση €2.532,7 εκατ. ή 21,5%, γεγονός που επηρέασε καθοριστικά τη συνολική εικόνα των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα (€-132,7 εκατ., -3,6%) και τα βιομηχανικά προϊόντα (€-46,5 εκατ., -0,8%), ενώ μείωση κατέγραψαν και οι πρώτες ύλες (€-51,8 εκατ., -4,1%).