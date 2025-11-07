Χρηστίδης: Πρωτοφανής κατάσταση αποκλεισμού με τα κλειστά δημοτικά κολυμβητήρια

Όπως, χαρακτηριστικά, επισημαίνουν, «τα δημοτικά κολυμβητήρια κλείνουν το ένα μετά το άλλο, εξαιτίας της διαχρονικής αδιαφορίας και αδράνειας της κυβέρνησης, δημιουργώντας μια πρωτοφανή κατάσταση αποκλεισμού για αθλούμενους, αθλητικούς συλλόγους, χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών, σχολεία, ΑμεΑ κλπ».
Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τα κολυμβητήρια των Δήμων Ζωγράφου, Βύρωνα και Αθηναίων, με ενδεικτικό το παράδειγμα του Ιλισίου Δημοτικού Κολυμβητηρίου, το οποίο, παρά το γεγονός ότι διαθέτει άδεια αθλητικής εγκατάστασης και απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, αντιμετωπίζει προβλήματα αδειοδότησης λόγω αντιφατικών ενεργειών της Περιφέρειας Αττικής. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί παράλογες καθυστερήσεις και ποινικές διώξεις σε βάρος των Δήμων, ενώ η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει ξεκαθαρίσει πως η εξαίρεση από κατεδάφιση μπορεί να υποκαθιστά την οικοδομική άδεια.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι βουλευτές ρωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς:
- Σε ποιες ενέργειες θα προβούν για την άμεση επαναλειτουργία των δημοτικών κολυμβητηρίων;
- Πώς θα διασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητας των αθλητικών σωματείων και της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για σωματεία, προπονητές, αθλητές και γονείς;
- Με ποιον τρόπο θα εξασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών και των ευάλωτων ομάδων (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά) σε δημόσιους χώρους άθλησης όσο οι εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές;
- Πώς θα υλοποιηθεί το υποχρεωτικό μάθημα κολύμβησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όταν τα κολυμβητήρια δεν λειτουργούν;