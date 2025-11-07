ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηστίδης: Πρωτοφανής κατάσταση αποκλεισμού με τα κλειστά δημοτικά κολυμβητήρια
Πολιτική
15:21 - 07 Νοε 2025

Χρηστίδης: Πρωτοφανής κατάσταση αποκλεισμού με τα κλειστά δημοτικά κολυμβητήρια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το κλείσιμο των δημοτικών κολυμβητηρίων, σε όλη τη χώρα, βρέθηκε στο επίκεντρο ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής Β' 3 Νοτίου Τομέα Αθηνών και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη - και την οποία συνυπέγραψε η Βουλευτής Χριστίνα Σταρακά.

Όπως, χαρακτηριστικά, επισημαίνουν, «τα δημοτικά κολυμβητήρια κλείνουν το ένα μετά το άλλο, εξαιτίας της διαχρονικής αδιαφορίας και αδράνειας της κυβέρνησης, δημιουργώντας μια πρωτοφανή κατάσταση αποκλεισμού για αθλούμενους, αθλητικούς συλλόγους, χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών, σχολεία, ΑμεΑ κλπ».

Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τα κολυμβητήρια των Δήμων Ζωγράφου, Βύρωνα και Αθηναίων, με ενδεικτικό το παράδειγμα του Ιλισίου Δημοτικού Κολυμβητηρίου, το οποίο, παρά το γεγονός ότι διαθέτει άδεια αθλητικής εγκατάστασης και απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, αντιμετωπίζει προβλήματα αδειοδότησης λόγω αντιφατικών ενεργειών της Περιφέρειας Αττικής. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί παράλογες καθυστερήσεις και ποινικές διώξεις σε βάρος των Δήμων, ενώ η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει ξεκαθαρίσει πως η εξαίρεση από κατεδάφιση μπορεί να υποκαθιστά την οικοδομική άδεια.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι βουλευτές ρωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς:

  • Σε ποιες ενέργειες θα προβούν για την άμεση επαναλειτουργία των δημοτικών κολυμβητηρίων;
  • Πώς θα διασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητας των αθλητικών σωματείων και της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για σωματεία, προπονητές, αθλητές και γονείς;
  • Με ποιον τρόπο θα εξασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών και των ευάλωτων ομάδων (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά) σε δημόσιους χώρους άθλησης όσο οι εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές;
  • Πώς θα υλοποιηθεί το υποχρεωτικό μάθημα κολύμβησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όταν τα κολυμβητήρια δεν λειτουργούν;
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Βουλή: Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό
Πολιτική

Βουλή: Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό

Εξεταστική για τις υποκλοπές: Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Εξεταστική για τις υποκλοπές: Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 

Υποκλοπές: «Η κυβέρνηση δεν θέλει ενόψει εκλογών αυτή την εκκρεμοδικία»
Ανεμοδείκτης

Υποκλοπές: «Η κυβέρνηση δεν θέλει ενόψει εκλογών αυτή την εκκρεμοδικία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:58

Final Four: Πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ ενόψει του τζάμπολ Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ

Πολιτική
22/05/2026 - 17:55

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 17:44

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 17:40

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Πολιτική
22/05/2026 - 17:37

Επιστολή Λατινοπούλου προς ΕΕ: Καταδικάστε την Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:35

Νέο επταετές ομολογιακό έως €350 εκατ. από τη LAMDA Development μέσω δημόσιας προσφοράς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:30

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:23

Λεπέν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/05/2026 - 17:22

Οι ανανεωμένες οικογένειες παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ είναι εδώ: Νέα παιχνίδια, νέα σχέδια, αναβαθμισμένη εμπειρία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:18

Νέα σταυροφορία Τραμπ κατά της «εργαλειοποιημένης» Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 17:12

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:09

Interwood: «Φρένο» στην ΑΜΚ με αύξηση των προνομιούχων μετοχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:54

ΝΑΤΟ: Χαιρετίζει την αποστολή 5000 στρατιωτών από τις ΗΠΑ στην Πολωνία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:53

Ρήγμα στον Καναδά: Η Αλμπέρτα ανοίγει τον δρόμο για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας

Πολιτική
22/05/2026 - 16:43

Γεραπετρίτης σε Ελβετό ΥΠΕΞ: Εκτιμούμε τη στάση της Γενεύης στο Διεθνές Δίκαιο

Υγεία
22/05/2026 - 16:32

Προειδοποίηση από ΠΟΥ: Θα ήταν μεγάλο λάθος η υποτίμηση της εξάπλωσης του Έμπολα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/05/2026 - 16:32

Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β’ εξαμήνου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:32

Ολλανδία: «Μπλοκάρει» προϊόντα από ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:16

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:15

Νέα ένταση Κούβας – ΗΠΑ: Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα για τις κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 16:08

Μπρατάκος: Οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας εκτείνονται σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:03

«Παράθυρο» από Σουηδία για εμπλοκή ΝΑΤΟ στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ

Πολιτική
22/05/2026 - 15:55

Βορίδης κατά Σαμαρά: Η Τουρκία αντιδρά επειδή η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 15:54

Alter Ego: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή προς έγκριση από τη ΓΣ

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 15:53

OEE-ΟΔΙΠΥ: Παρουσίασαν το Εθνικό Πλαίσιο Προτύπων Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας

Πολιτική
22/05/2026 - 15:48

Βουλή: Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό

Magazino
22/05/2026 - 15:43

«Μπορείς να πάρεις την εκπομπή, όχι τη φωνή»: Το φινάλε του ιστορικού Late Show

Πολιτική
22/05/2026 - 15:41

Εξεταστική για τις υποκλοπές: Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:40

Αναταραχή στις τουρκικές αγορές μετά την καρατόμηση στην ηγεσία του CHP

Ειδήσεις
22/05/2026 - 15:38

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ από 25 Μαΐου έως 19 Ιουνίου λόγω ασφαλτικών εργασιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ