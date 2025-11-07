Χρηστίδης: Πρωτοφανής κατάσταση αποκλεισμού με τα κλειστά δημοτικά κολυμβητήρια

Το κλείσιμο των δημοτικών κολυμβητηρίων, σε όλη τη χώρα, βρέθηκε στο επίκεντρο ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής Β' 3 Νοτίου Τομέα Αθηνών και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη - και την οποία συνυπέγραψε η Βουλευτής Χριστίνα Σταρακά.

Όπως, χαρακτηριστικά, επισημαίνουν, «τα δημοτικά κολυμβητήρια κλείνουν το ένα μετά το άλλο, εξαιτίας της διαχρονικής αδιαφορίας και αδράνειας της κυβέρνησης, δημιουργώντας μια πρωτοφανή κατάσταση αποκλεισμού για αθλούμενους, αθλητικούς συλλόγους, χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών, σχολεία, ΑμεΑ κλπ».

Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τα κολυμβητήρια των Δήμων Ζωγράφου, Βύρωνα και Αθηναίων, με ενδεικτικό το παράδειγμα του Ιλισίου Δημοτικού Κολυμβητηρίου, το οποίο, παρά το γεγονός ότι διαθέτει άδεια αθλητικής εγκατάστασης και απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, αντιμετωπίζει προβλήματα αδειοδότησης λόγω αντιφατικών ενεργειών της Περιφέρειας Αττικής. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί παράλογες καθυστερήσεις και ποινικές διώξεις σε βάρος των Δήμων, ενώ η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει ξεκαθαρίσει πως η εξαίρεση από κατεδάφιση μπορεί να υποκαθιστά την οικοδομική άδεια.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι βουλευτές ρωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς: