ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα με τον χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην ΕΕ - Το πορτοφόλι, όμως, «αιμορραγεί»
Οικονομία
10:57 - 09 Νοε 2025

ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα με τον χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην ΕΕ - Το πορτοφόλι, όμως, «αιμορραγεί»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες με τη χαμηλότερη αύξηση τιμών στα τρόφιμα, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο πληθωρισμός στα είδη διατροφής διαμορφώθηκε στο 1,4%, τη στιγμή που ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο 3,5% και των χωρών του ΟΟΣΑ στο 5%.

Έτσι, η χώρα μας καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην ΕΕ και την τέταρτη χαμηλότερη συνολικά ανάμεσα στις 38 χώρες του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα εμφάνισε χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους 13 από τους τελευταίους 16 μήνες. Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου χειμώνα, Δεκέμβριος 2024, Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2025, οι τιμές των τροφίμων σημείωσαν αρνητικό ρυθμό μεταβολής, για πρώτη φορά μετά το 2021.

Η αποκλιμάκωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων διεθνών αναταράξεων στις αγορές. Παράγοντες όπως η ενεργειακή κρίση, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι νέες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις της ΕΕ, μεταξύ αυτών και οι περιορισμοί στην παραγωγή βοδινού κρέατος, εξακολουθούν να επηρεάζουν το κόστος παραγωγής και διακίνησης αγαθών.

Στην Ελλάδα, πάντως, η συνολική εικόνα είναι ενθαρρυντική. Ο ετήσιος πληθωρισμός για τον Σεπτέμβριο 2025 ανήλθε στο 1,9%, με τη «συνεισφορά» των τροφίμων να περιορίζεται στο 0,3 ποσοστιαίες μονάδες. Η ενέργεια και οι υπόλοιπες υπηρεσίες αποτελούν τους βασικούς τομείς πίεσης.

Ωστόσο, πίσω από τους αριθμούς παραμένει η πραγματικότητα της ακρίβειας που βιώνουν τα νοικοκυριά. Τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα, το κόστος μετακίνησης και ενέργειας συνεχίζει να επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, και η αγοραστική δύναμη των χαμηλότερων εισοδημάτων εξακολουθεί να πιέζεται.

Γι’ αυτό, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, αν και θετική, χρειάζεται να μεταφραστεί σε χειροπιαστή ανακούφιση για τον πολίτη. Αυτός είναι και ο στόχος των νέων πρωτοβουλιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως η σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Η νέα δομή, με 300 νέους ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, φιλοδοξεί να εξασφαλίσει διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στους ελέγχους της αγοράς.

Η επιτυχία στη συγκράτηση των τιμών δεν είναι τυχαία. Προήλθε από ένα συνδυασμό στοχευμένων ελέγχων, συμφωνιών με επιχειρήσεις για συγκράτηση τιμών, προστίμων όπου χρειάστηκε και ενημέρωσης των καταναλωτών. Η συνέχιση αυτής της πολιτικής φαίνεται καθοριστική, ώστε τα θετικά μακροοικονομικά δεδομένα να περάσουν από τους δείκτες στα καλάθια και τα πορτοφόλια των πολιτών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης: Κακοποιούν τη Δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία - «Νίξον» της Ελλάδας ο Μητσοτάκης
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Κακοποιούν τη Δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία - «Νίξον» της Ελλάδας ο Μητσοτάκης

Κομισιόν για ελληνική οικονομία: «Φρενάρει» η ανάπτυξη με άλμα του πληθωρισμού στο 3,7%
Οικονομία

Κομισιόν για ελληνική οικονομία: «Φρενάρει» η ανάπτυξη με άλμα του πληθωρισμού στο 3,7%

«Ξέφυγε» πάλι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα- «Πραγματική σύγκλιση» με την Ευρώπη υπόσχεται ο Μητσοτάκης
Οικονομία

«Ξέφυγε» πάλι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα- «Πραγματική σύγκλιση» με την Ευρώπη υπόσχεται ο Μητσοτάκης

Στεγαστικό: «Στοίχημα» τα 794.000 κλειστά σπίτια στην Ελλάδα - Τα μοντέλα Ισπανίας, Κροατίας, Ιρλανδίας
Ακίνητα

Στεγαστικό: «Στοίχημα» τα 794.000 κλειστά σπίτια στην Ελλάδα - Τα μοντέλα Ισπανίας, Κροατίας, Ιρλανδίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 13:00

ΕΚΤ: Οι αγορές «βλέπουν» νέα αύξηση επιτοκίων – Προειδοποιήσεις για οικονομική επιβράδυνση

Ειδήσεις
22/05/2026 - 12:58

Βρετανία: «Βουτιά» 1,3% στις λιανικές πωλήσεις Απριλίου

Υγεία
22/05/2026 - 12:58

ΕΟΦ: Καθολική απαγόρευση πώλησης ξηρού άνθους κάνναβης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
22/05/2026 - 12:44

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος – Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου

Πολιτική
22/05/2026 - 12:39

Γεωργιάδης για «φακελάκια»: Θα είμαι απολύτως αμείλικτος απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές

Οικονομία
22/05/2026 - 12:37

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €17.117,8 εκατ. ο τζίρος στο λιανεμπόριο το α' τρίμηνο – Αύξηση 3,2%

Ανεμοδείκτης
22/05/2026 - 12:32

Υποκλοπές: «Η κυβέρνηση δεν θέλει ενόψει εκλογών αυτή την εκκρεμοδικία»

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/05/2026 - 12:30

Ισχυρή άνοδος στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ για το πρώτο τετράμηνο του 2026

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/05/2026 - 12:24

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 4,1% του δείκτη τιμών υλικών κατασκευής τον Απρίλιο

Πολιτική
22/05/2026 - 12:22

Χρηστίδης: Κανένα ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ

Πολιτική
22/05/2026 - 12:18

Σκληρή επίθεση Σαμαρά: Τι φοβάται ο κ. Μητσοτάκης – Πόσο πια θα ευτελίσετε τους θεσμούς;

Πολιτική
22/05/2026 - 12:17

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Σήμα ανησυχίας για «καυτό» καλοκαίρι - Πληθωρισμός και στεγαστικό στο επίκεντρο

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
22/05/2026 - 12:11

O Βασίλης Παπαδρόσος στη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ

Πολιτική
22/05/2026 - 12:09

Ανδρουλάκης: Κακοποιούν τη Δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία - «Νίξον» της Ελλάδας ο Μητσοτάκης

Ειδήσεις
22/05/2026 - 12:05

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Μάστορας

Magazino
22/05/2026 - 11:54

Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων: Οι εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν έως τις 28 Μαΐου

ΥΔΡΕΥΣΗ
22/05/2026 - 11:48

ΕΥΔΑΠ: Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα…. και στο FanZone EuroLeague Final Four Athens!

Ειδήσεις
22/05/2026 - 11:47

Πρόβλημα με τα εισιτήρια πριν το Ολυμπιακός – Φενέρ: Ξεκίνησε σταδιακά η αποστολή τους στους φιλάθλους

Οικονομία
22/05/2026 - 11:45

Κατά €2 δισ. διευρύνθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το 1ο τρίμηνο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 11:32

Ερντογάν: Έκλεισε μέσω προεδρικού διατάγματος ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης

Ειδήσεις
22/05/2026 - 11:22

Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ifo: Μικρή άνοδος της αισιοδοξίας στη Γερμανία

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 11:13

XA: Τράπεζες και ΔΕΗ δίνουν τον τόνο, αλλά το Ορμούζ κρατά την αγορά σε επιφυλακή

Ανεμοδείκτης
22/05/2026 - 11:11

«Έπεσε» στις 152 ψήφους η κυβερνητική γραμμή

Ειδήσεις
22/05/2026 - 11:02

Κρήτη: Στον εισαγγελέα 16 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών και απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Υγεία
22/05/2026 - 10:51

Τα φάρμακα απώλειας βάρους μπορεί να έχουν μια απρόσμενη παρενέργεια, να επιβραδύνουν τον καρκίνο

Πολιτική
22/05/2026 - 10:50

Βουλή: Με όριο τις 151 ψήφους η απόφαση για την Εξεταστική στις υποκλοπές – Αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 10:44

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο

Πολιτική
22/05/2026 - 10:30

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι 11 βουλευτές της ΝΔ

Υγεία
22/05/2026 - 10:27

Ραγδαία αύξηση παγκοσμίως στην εμφάνιση ψυχικών διαταραχών από το 1990 - Η εικόνα στην Ελλάδα

Ειδήσεις
22/05/2026 - 10:14

Ρούμπιο: Αμφίβολη η διπλωματική λύση στην Κούβα - Oι απειλές Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση κλιμακώνονται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ