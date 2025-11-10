ΟΠΕΚΑ: Χρηματικό βοήθημα 138.100 ευρώ σε 183 τρίτεκνες και 10 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες
Οικονομία
15:07 - 10 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πληρωμή του χρηματικού βοηθήματος του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, σε τρίτεκνες και πολύτεκνες δικαιούχες μητέρες.

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί σ΄ αυτή την δεύτερη πληρωμή ανέρχεται σε 138.100 ευρώ και κατανέμεται σε 128.100 ευρώ σε 183 τρίτεκνες και 10.000 ευρώ σε 10 πολύτεκνες μητέρες.

Το ύψος του ποσού του χρηματικού βοηθήματος ανέρχεται σε 700 ευρώ για τις τρίτεκνες και σε 1.000 ευρώ για τις πολύτεκνες δικαιούχες μητέρες και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς που γνωστοποίησαν στον ΟΠΕΚΑ κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Για το έτος 2025, η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.350.000 ευρώ το οποίο κατανέμεται σε 2.500 τρίτεκνες και 600 πολύτεκνες δικαιούχες μητέρες.

