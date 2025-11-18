Έμμεσο μήνυμα Στουρνάρα κατά νέων μειώσεων επιτοκίων: Το 2% έχει προσφέρει ήδη «σημαντική χαλάρωση»

Ένα προσεκτικό αλλά σαφές «σήμα» ότι ο κύκλος χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής μπορεί να φτάνει στα όριά του έστειλε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μέσω άρθρου του στο International Banker.

Ο κεντρικός τραπεζίτης υπογράμμισε ότι το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ, το οποίο βρίσκεται πλέον στο 2%, έχει ήδη προσφέρει «σημαντική χαλάρωση» στις συνθήκες χρηματοδότησης. Όπως τόνισε, η βελτιωμένη πρόσβαση στην κεφαλαιαγορά αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την τόνωση της ανάπτυξης σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας.

Οι δυνατότητες και τα όρια της νομισματικής πολιτικής

Παρά την προφανή θετική επίδραση των μειώσεων επιτοκίων, ο κ. Στουρνάρας προειδοποίησε ότι «η νομισματική πολιτική από μόνη της δεν αρκεί» για να στηρίξει τον αναγκαίο μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο ίδιος καλεί τις ευρωπαϊκές αρχές να επιταχύνουν τις μεταρρυθμίσεις στη χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος σε αυτούς τους τομείς «ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα» της δράσης της ΕΚΤ.

Τραπεζική ένωση και SIU: Οι δύο πυλώνες των επενδύσεων

Κομβικής σημασίας, σύμφωνα με τον διοικητή, είναι η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και η δημιουργία μιας πλήρως ανεπτυγμένης Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU).

Οι κινήσεις αυτές, όπως αναφέρει, μπορούν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διοχετεύονται οι ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις σε αναπτυξιακά έργα και σε τομείς υψηλής προτεραιότητας:

– καινοτομία

– πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

– υποδομές

– άμυνα

Η επιτυχία αυτών των μεταρρυθμίσεων θα επέτρεπε επίσης στο ευρώ να ενισχύσει τον διεθνή του ρόλο.

Το ψηφιακό ευρώ και η ανάγκη για δημοσιονομική ολοκλήρωση

Ο Γιάννης Στουρνάρας αναφέρθηκε και στο έργο για το ψηφιακό ευρώ, το οποίο, όπως εκτιμά, μπορεί να αναβαθμίσει τη διεθνή θέση του ευρωπαϊκού νομίσματος στην ψηφιακή εποχή. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η ΕΚΤ λειτουργεί χωρίς έναν πραγματικό δημοσιονομικό αντίστοιχο σε επίπεδο ευρωζώνης, κάτι που περιορίζει τη συνολική αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής.

Για να αλλάξει αυτό, θεωρεί αναγκαία:

– τη συμφωνία για μια κεντρική δημοσιονομική ικανότητα της ΕΕ

– τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ασφαλούς χρηματοοικονομικού προϊόντος

Έκθεση Letta και εμπόδια στην ενιαία αγορά

Αναφερόμενος στις προτάσεις του Enrico Letta και σε μελέτες του ΔΝΤ, ο διοικητής σημειώνει ότι εντός της ΕΕ εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί φραγμοί που κατακερματίζουν την ευρωπαϊκή αγορά. Η άρση αυτών των εμποδίων, όπως τονίζει, θα αυξήσει τις αποδόσεις των επενδύσεων και θα επιτρέψει στην Ευρώπη να κλείσει την ψαλίδα παραγωγικότητας σε σχέση με άλλες μεγάλες οικονομίες.

Ο κ. Στουρνάρας καταλήγει ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή επενδύσεων και ότι η ενιαία αγορά πρέπει να προσαρμοστεί γρήγορα ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες. «Πρέπει να είμαστε παρόντες», τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι η μετάβαση δεν μπορεί να γίνει χωρίς βαθιές θεσμικές και χρηματοοικονομικές αλλαγές.