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Εισαγωγές από τρίτες χώρες: Πάνω από το 57% σε δολάριο το 2025
Οικονομία
08:00 - 30 Απρ 2026

Εισαγωγές από τρίτες χώρες: Πάνω από το 57% σε δολάριο το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η εικόνα του ελληνικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες για το 2025 αποτυπώνει με σαφήνεια τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει το νόμισμα τιμολόγησης, με το δολάριο ΗΠΑ και το ευρώ να κυριαρχούν σχεδόν απόλυτα στις διεθνείς συναλλαγές· το μεν πρώτο, κυρίως, στον ενεργειακό τομέα και το δεύτερο στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η συνολική αξία των εισαγωγών από τρίτες χώρες ανήλθε σε 36,4 δισ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, πάνω από τα μισά —συγκεκριμένα το 57,2%— πραγματοποιήθηκαν με τιμολόγηση σε δολάρια ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή ισχύ του αμερικανικού νομίσματος, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους κλάδους. Το ευρώ ακολουθεί με ποσοστό 41,3%, ενώ τα υπόλοιπα νομίσματα έχουν οριακή συμμετοχή.

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Ανάλογη, αλλά πιο ισορροπημένη, είναι η εικόνα στις εξαγωγές. Η συνολική αξία τους προς τρίτες χώρες διαμορφώθηκε στα 20,9 δισ. ευρώ, με το δολάριο και το ευρώ να μοιράζονται σχεδόν ισόποσα την τιμολόγηση: 48,3% και 48,1% αντίστοιχα.

Περιορισμένος ο ρόλος άλλων νομισμάτων

Τα λοιπά νομίσματα καλύπτουν μικρό μόνο μέρος των συναλλαγών. Στις εισαγωγές, η χρήση άλλων νομισμάτων αντιστοιχεί μόλις στο 1,4% και στις εξαγωγές στο 3,5%, ενώ το ποσοστό συναλλαγών με μη προσδιοριζόμενο νόμισμα είναι αμελητέο.

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Σύνθεση του εμπορίου ανά κατηγορία προϊόντων

Η ανάλυση ανά κατηγορία προϊόντων αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις. Στις εισαγωγές που τιμολογούνται σε ευρώ, κυριαρχούν τα βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 70% της αξίας. Αντίθετα, όταν η τιμολόγηση γίνεται σε δολάρια, το μεγαλύτερο μέρος αφορά πετρελαιοειδή, τα οποία ξεπερνούν το 50% της συνολικής αξίας, γεγονός που συνδέεται άμεσα με τη διεθνή πρακτική τιμολόγησης της ενέργειας σε δολάρια.

Στις εξαγωγές παρατηρείται αντίστοιχη τάση. Οι συναλλαγές σε δολάρια επικεντρώνονται κυρίως στα πετρελαιοειδή, που καλύπτουν σχεδόν τα τρία τέταρτα της αξίας, ενώ οι εξαγωγές σε ευρώ εμφανίζουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση, με σημαντική συμμετοχή τόσο των βιομηχανικών όσο και των πρωτογενών προϊόντων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περιορισμένη χρήση άλλων νομισμάτων, τα οποία εμφανίζονται κυρίως σε συναλλαγές βιομηχανικών προϊόντων, χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν ουσιαστικά τη συνολική εικόνα.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την ελληνική οικονομία

Τα διαθέσιμα στοιχεία αποτυπώνουν την καθιερωμένη διεθνή πρακτική, σύμφωνα με την οποία βασικά εμπορεύματα – όπως η ενέργεια – τιμολογούνται κυρίως σε δολάρια, ενώ παράλληλα υπογραμμίζεται ο κομβικός ρόλος του ευρώ στις συναλλαγές εντός Ευρώπης και στον βιομηχανικό τομέα.

Την ίδια στιγμή, γίνεται σαφής και η διάρθρωση του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου, όπου τα ενεργειακά προϊόντα και τα βιομηχανικά αγαθά καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη νομισματική σύνθεση των συναλλαγών, επηρεάζοντας τόσο τη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και τη συνολική πορεία της οικονομικής δραστηριότητας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 29/04/2026 - 23:54
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