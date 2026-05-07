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Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για «ψηφιακό» εμπόριο ναρκωτικών
Ειδήσεις
10:26 - 07 Μάι 2026

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για «ψηφιακό» εμπόριο ναρκωτικών

Reporter.gr Newsroom
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Δύο νεαροί, ηλικίας 21 και 19 ετών, συνελήφθησαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακών πλατφορμών.  

Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, οι κατηγορούμενοι επικοινωνούσαν με πιθανούς αγοραστές μέσω online εφαρμογών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ανώνυμες ηλεκτρονικές πληρωμές, ακόμη και με τη χρήση κρυπτονομισμάτων. Στη συνέχεια, ενημέρωναν τους ενδιαφερόμενους για τα σημεία όπου είχαν αφήσει τις ναρκωτικές ουσίες.

Επιπλέον, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., είχαν τοποθετήσει σε διάφορα σημεία της πόλης αυτοκόλλητα με QR codes, τα οποία οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι επικοινωνίας. Μέσω αυτού, οι χρήστες μπορούσαν να έρχονται σε επαφή με τους διαχειριστές για την πραγματοποίηση παραγγελιών ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που έγινε χθες το μεσημέρι, οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Στην κατοχή του 21χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 107 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 227 άδειες συσκευασίες, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές, 48 διαφημιστικά αυτοκόλλητα με QR code, το ποσό των 250 ευρώ, καθώς και τρεις κουκούλες τύπου full face.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

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