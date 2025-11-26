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Scope: Η ελληνική οικονομία συνεχίζει την υπεραπόδοση - Στο 1,9% η ανάπτυξη το 2025
Οικονομία
15:05 - 26 Νοε 2025

Scope: Η ελληνική οικονομία συνεχίζει την υπεραπόδοση - Στο 1,9% η ανάπτυξη το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, διατηρώντας σταθερά τη δυναμική της, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Scope Ratings.

Ο οίκος υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα ανήκει στις λίγες χώρες που εισέρχονται στο 2026 με θετική προοπτική, αντανακλώντας την ενισχυμένη ανθεκτικότητα και τις σταθερές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες.

Πιο αναλυτικά, η Scope προβλέπει ανάπτυξη 1,9% για το 2025, με την οικονομία να επιταχύνει στο 2% το 2026, πριν καταγράψει οριακή επιβράδυνση στο 1,7% το 2027. Οι προβλέψεις στηρίζονται σε σταθερούς ρυθμούς επενδύσεων, βελτιωμένη δημοσιονομική εικόνα και τη συνεχή ενίσχυση της ελληνικής αξιοπιστίας στις αγορές.

Θετική προοπτική στην αξιολόγηση

Τον Νοέμβριο, η Scope αναβάθμισε την προοπτική της πιστοληπτικής αξιολόγησης BBB της Ελλάδας σε θετική, μια βαθμίδα πάνω από το investment grade. Η αλλαγή αυτή βασίζεται:

  • στη βελτιωμένη μακροοικονομική ανθεκτικότητα,
  • στην πρόοδο των μεταρρυθμίσεων,
  • στη συνεχή δημοσιονομική πειθαρχία,
  • στη διαρθρωτικά ευνοϊκή σύνθεση του χρέους,
  • και στα σημαντικά ταμειακά αποθέματα ασφαλείας.

Τι θα παρακολουθήσει η Scope το 2026

Ο οίκος επισημαίνει τέσσερα κρίσιμα σημεία για την επόμενη χρονιά:

1ον. Διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων και συνέχιση της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής.

2ον. Ρυθμό υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, ειδικά σε τομείς που αφορούν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα.

3ον. Αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του NGEU, που μπορούν να στηρίξουν ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 2%.

4ον. Εξελίξεις σε εξωτερικό ισοζύγιο και τραπεζικό σύστημα, με έμφαση στη μείωση των κινδύνων από το παλαιό ιδιωτικό χρέος.

Η δημοσιονομική υπεραπόδοση

Η Ελλάδα, τονίζει η Scope, συνεχίζει να κινείται πάνω από τους στόχους. Για το 2025 προβλέπεται: Πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης 0,6% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα 3,6%, με τη θετική εικόνα να αποδίδεται στην ισχυρή εισπραξιμότητα και τον προσεκτικό σχεδιασμό του προϋπολογισμού.

Μειούμενο δημόσιο χρέος

Ο οίκος αναμένει ότι η διατηρούμενη δημοσιονομική σταθερότητα θα επιτρέψει σημαντική αποκλιμάκωση του χρέους τα επόμενα χρόνια. Εκτιμά πως ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ θα μειωθεί: από 145% το 2025 σε περίπου 122% έως το 2030, ενισχυμένος από ονομαστικούς ρυθμούς ανάπτυξης και τα συνεχιζόμενα επενδυτικά προγράμματα που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης.

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