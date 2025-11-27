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Πτώση €2,13 δισ. στις καταθέσεις τον Οκτώβριο - Αρνητική και η ροή δανείων
Οικονομία
13:41 - 27 Νοε 2025

Πτώση €2,13 δισ. στις καταθέσεις τον Οκτώβριο - Αρνητική και η ροή δανείων

Reporter.gr Newsroom
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Oι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 2.129 εκατ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2025, έναντι αύξησης κατά 2.649 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
  1. Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 1.701 εκατ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.866 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Οκτώβριο του 2025, ήταν αρνητική κατά 317 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 695 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε στο 1,5% από 3,1% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Οκτώβριο του 2025, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε στο 7,8% από 10,7% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1.384 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.171 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Οκτώβριο του 2025, ήταν αρνητική κατά 1.377 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.015 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 11,0% από 15,6% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε στο 11,2% από 16,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 1.030 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.845 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 9,5% από 11,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 348 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 170 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Οκτώβριο του 2025, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 34 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 25 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -0,4%, από -1,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Θετική κατά 27 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Οκτώβριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 131 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους αυξήθηκε στο 1,7% από 1,4% τον προηγούμενο μήνα.

  1. Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν αρνητική κατά 2.576 εκατ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 3.058 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Μείωση κατά 447 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2025, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 409 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 18,7% από 32,4% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 2.129 εκατ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2025, έναντι αύξησης κατά 2.649 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 5,6% από 5,5% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Μείωση κατά 2.351 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2025, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 2.744 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 12,3% από 12,2% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 2.313 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2.987 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 38 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 244 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 222 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2025, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι μείωσης κατά 95 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 3,4% από 3,1% τον προηγούμενο μήνα.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/11/2025 - 13:49
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