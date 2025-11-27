ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το Ελληνικό AI στην Πρώτη Γραμμή
Τεχνολογία
12:59 - 27 Νοε 2025

Το Ελληνικό AI στην Πρώτη Γραμμή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Moveo AI, μια δυναμική ελληνική εταιρεία Software as a Service (SaaS), βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μέλλον της καινοτομίας, καθώς ο Συνιδρυτής και CEO της, Παναγιώτης Καραγιάννης, ο οποίος διακρίθηκε στη λίστα Forbes "30 Under 30", συνομίλησε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνάντηση που διοργάνωσε το Forbes Greece πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, με τη συμμετοχή και άλλων νέων που είχαν συμπεριληφθεί στη λίστα “30 Under 30” του Forbes, αναδεικνύοντας την κεντρική σημασία των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και προσφέροντας μια ισχυρή, θετική εικόνα για τη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναγνωρίστηκε η τεράστια άνθηση που σημειώνει το ελληνικό οικοσύστημα επιχειρηματικότητας τα τελευταία χρόνια και η ανάγκη για τη συνεχή στήριξη των νέων επιχειρήσεων.

Τόσο ο CEO της Moveo AI όσο και ο Πρωθυπουργός συμφώνησαν ότι η ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα και η άρση των διαρθρωτικών εμποδίων είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουν οι ελληνικές εταιρείες να ανταγωνιστούν ισότιμα στην παγκόσμια αγορά.

Η Moveo AI είναι μια Software as a Service (SaaS) πλατφόρμα που επιτρέπει τη δημιουργία AI agents για επιχειρησιακές ανάγκες. Η εταιρεία, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, εξυπηρετεί σήμερα πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες τον μήνα και δραστηριοποιείται με φυσική παρουσία σε τρεις χώρες:

- Ηνωμένες Πολιτείες

- Ελλάδα (από όπου ξεκίνησε)

- Βραζιλία (Σάο Πάολο)

Ο κ. Παναγιώτης Καραγιάννης, CEO στη Moveo.AI, υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για την ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν η εύρεση των πρώτων πελατών σε ένα διεθνώς ανταγωνιστικό και "well funded" τεχνολογικό περιβάλλον. Τόνισε, ότι η επιλογή των πελατών να εμπιστευτούν μία μη εδραιωμένη λύση ήταν ένα ρίσκο που τελικά απέδωσε.

"Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που στην Ελλάδα μας εμπιστεύτηκαν μεγάλοι πελάτες, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ ... κάποιοι από αυτούς μας βοήθησαν με την δική τους εξωστρέφεια να πάμε και σε άλλες αγορές ".

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κεραμέως: Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η δια βίου μάθηση είναι αναγκαιότητα
Πολιτική

Κεραμέως: Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η δια βίου μάθηση είναι αναγκαιότητα

Τι προκάλεσε τη χειρότερη εβδομάδα του Nasdaq εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο
Χρηματιστήρια

Τι προκάλεσε τη χειρότερη εβδομάδα του Nasdaq εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο

Sell off δίχως φρένα στα crypto – Γιατί το Bitcoin «διολίσθησε» στα $62.000
Νομίσματα

Sell off δίχως φρένα στα crypto – Γιατί το Bitcoin «διολίσθησε» στα $62.000

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off
Χρηματιστήρια

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
09/06/2026 - 10:44

Όσα η κυβέρνηση κάνει ότι δεν βλέπει

Ειδήσεις
09/06/2026 - 10:40

ΑΘΕ: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 10 και 11 Ιουνίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/06/2026 - 10:33

Το «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr κάνει countdown για το Παγκόσμιο

Ειδήσεις
09/06/2026 - 10:27

Αποκλείστηκε από το Μουντιάλ Σομαλός διαιτητής μετά την απαγόρευση εισόδου του στις ΗΠΑ

Σχόλια Αγοράς
09/06/2026 - 10:05

Εταιρικά αποτελέσματα τριμήνου: Αύξηση κερδών κατά +18% για τις εισηγμένες στην υψηλή κεφαλαιοποίηση

Αναλύσεις
09/06/2026 - 09:58

ΧΑ: Οι 2360 μονάδες αποτελούν την κοντινότερη αντίσταση για το ΓΔ

Ναυτιλία
09/06/2026 - 09:49

EΒΕΠ - «Πειραιάς-Ανοιχτές Θάλασσες»: Βράβευση των πρώτων εισαχθέντων φοιτητών σε σχολές ναυτιλιακών σπουδών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/06/2026 - 09:43

Παπασταύρου: Η προεδρία στο East Med Gas Forum επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο 

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 09:33

Φάις Συμμετοχών Α.Ε.: Πρόταση για μέρισμα, πρόγραμμα επανεπένδυσης και επιστροφή κεφαλαίου

Οικονομία
09/06/2026 - 09:25

Πρόοδος χωρίς σύγκλιση: Γιατί οι πολίτες είναι κυριευμένοι από την αίσθηση της ανισότητας

Ειδήσεις
09/06/2026 - 09:21

Πλοίο που μετέφερε υγραέριο η πιθανότερη εκδοχή για τη... μυστηριώδη οσμή στην Αττική

Ειδήσεις
09/06/2026 - 09:12

ifo: Η οικονομία αναπτύσσεται σε δώδεκα γερμανικά κρατίδια

Πολιτική
09/06/2026 - 09:03

Πιερρακάκης: «Ενεργειακή» ρήτρα διαφυγής με στόχο επενδύσεις και ανθεκτικότητα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/06/2026 - 08:42

Σε τροχιά αλλαγής ιδιοκτησίας η ΕΤΑΝΑΠ (νερό Σαμαριά) - Tα «κλειδιά» των εξελίξεων

Ειδήσεις
09/06/2026 - 08:38

Οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 5 ετών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 08:21

Ο Λίβανος στο χείλος ενός νέου εμφυλίου πολέμου

Φορολογία
09/06/2026 - 08:12

Φοροδιαφυγή: «Βαρύς πέλεκυς» για παραβάσεις σε παραστατικά

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 23:26

Αναστροφή κλίματος στη Wall: Ράλι ημιαγωγών μετά τη βουτιά της Παρασκευής

Ειδήσεις
08/06/2026 - 23:20

Ουκρανία: Πέντε χρόνια φυλάκιση για τον πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε υπόθεση διαφθοράς

Ειδήσεις
08/06/2026 - 23:10

Προειδοποίηση Τραμπ προς Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/06/2026 - 23:00

ΥΠΑΑΤ: Πρόσκληση ύψους 4 εκατ. ευρώ για τον χωροταξικό σχεδιασμό στις υδατοκαλλιέργειες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 22:50

Μείωση γραφειοκρατίας στους σιδηροδρόμους της ΕΕ προτείνει η Ελλάδα: Ευρεία στήριξη από κράτη-μέλη

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:42

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Κούβας: Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:40

Νέα ήττα Τραμπ: Ομοσπονδιακός δικαστής ακυρώνει το τέλος $100.000 για τις βίζες H-1B

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:30

Ουγγαρία: Περικοπές 40% στις αποδοχές των βουλευτών στο πλαίσιο δημοσιονομικής εξυγίανσης

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:10

Αυξημένα τα διασυνοριακά τροχαία: Στις πρώτες θέσεις Βουλγαρία και Γερμανία για τα ατυχήματα εντός Ελλάδας

Magazino
08/06/2026 - 22:00

«Ο Καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ: Για πρώτη φορά διασκευασμένο για παιδιά!

Ειδήσεις
08/06/2026 - 21:51

Ράμα: Βλέπει «ιρανικό δάκτυλο» πίσω από τις κινητοποιήσεις για τα θέρετρα Κούσνερ – Αιχμηρή απάντηση Τεχεράνης

Ειδήσεις
08/06/2026 - 21:24

BBC: «Ένα Μουντιάλ για λίγους» - Οργή φιλάθλων για βίζες και ταξιδιωτικούς αποκλεισμούς στις ΗΠΑ

Υγεία
08/06/2026 - 21:00

Νέα έγκριση FDA: Μια σημαντική θεραπευτική εναλλακτική για παιδιά και ενήλικες με αιμοφιλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ