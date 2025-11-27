Σε τροχιά εξαγοράς η Zim με αποτίμηση 2,4 δισ. δολάρια

Με αποτίμηση που κυμαίνεται μεταξύ 2,3 και 2,4 δισ. δολαρίων, η Zim Integrated Shipping Services βρίσκεται στο επίκεντρο στρατηγικών διεργασιών που ενδέχεται να οδηγήσουν έως και σε αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Η εταιρεία, δέκατη παγκοσμίως σε χωρητικότητα, επιβεβαίωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες διαδικασία αξιολόγησης εναλλακτικών επιλογών, περιλαμβανομένης της πώλησης της εταιρείας.

Παράλληλα εξετάζονται σενάρια ανακατανομής κεφαλαίων και ενίσχυσης της απόδοσης, ενώ έχει γίνει γνωστό ότι υπάρχουν περισσότερες από μία προτάσεις ενδιαφέροντος.

Κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζει μια προκαταρκτική, μη δεσμευτική πρόταση εξαγοράς από τη διοίκηση υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο Eli Glickman, με τη συμμετοχή του επιχειρηματία Rami Ungar, ιδιοκτήτη της Ray Shipping και εισαγωγέα της Kai Motors στο Ισραήλ.

Αν και τα στοιχεία της προσφοράς δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, τα ισραηλινά μέσα εκτιμούν την αξία της εταιρείας λίγο πάνω από τα όρια στα οποία κινείται σήμερα η κεφαλαιοποίησή της, γεγονός που συνέβαλε στην πρόσφατη άνοδο της μετοχής πάνω από τα 2 δισ. δολάρια.

Το διοικητικό συμβούλιο, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, περιορίστηκε να αναφέρει ότι έχει λάβει τη σχετική πρόταση, καθώς και επιπλέον ενδείξεις ενδιαφέροντος από διάφορα μέρη, μεταξύ αυτών και στρατηγικού χαρακτήρα.

Το ζήτημα έρχεται πέντε χρόνια μετά την εισαγωγή της Zim στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εξέλιξη που καθιστά πιθανή επιστροφή σε ιδιωτικό καθεστώς αξιοσημείωτη.

Ο Glickman δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τα κίνητρα της κίνησης, όμως η μεγάλη μεταβλητότητα της μετοχής τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αποτελεί παράγοντα προβληματισμού. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία εμφανίζει επιχειρησιακή πίεση.

Στα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, τα οποία δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, η Zim παραμένει κερδοφόρα αλλά παρουσίασε μείωση EBITDA κατά 61%, συρρίκνωση του μεταφερόμενου όγκου κατά 5% και πτώση εσόδων κατά 36%.

Η διοίκηση αποδίδει τις επιδόσεις στις αλλαγές στις δασμολογικές πολιτικές και στις επιπτώσεις του διεθνούς εμπορικού πολέμου, αλλά παρά τα αρνητικά μεγέθη προχώρησε σε αναβάθμιση του χαμηλού εύρους των ετήσιων εκτιμήσεων, επισημαίνοντας την ανθεκτικότητα της εταιρείας.

Η Zim, που φέτος συμπλήρωσε 80 χρόνια ζωής, στηρίζει τη στρατηγική της στην ευελιξία στόλου και στην παρουσία σε εξειδικευμένες αγορές, με χρήση μεσαίου μεγέθους πλοίων.

Σε συνεργασία με τη Seaspan εκσυγχρονίζει το στόλο της και αποτέλεσε μία από τις πρώτες εταιρείες που υιοθέτησαν containerships διπλού καυσίμου LNG. Σήμερα διαθέτει περίπου 700.000 TEU χωρητικότητα και βιβλίο παραγγελιών της τάξης των 163.000 TEU, σύμφωνα με στοιχεία της Alphaliner.

Παρά τα παραπάνω, η πιθανή εξαγορά δεν είναι διαδικασία χωρίς εμπόδια. Η Zim υπάγεται ακόμη σε ρυθμίσεις που προκύπτουν από την Ειδική Κρατική Μετοχή που εκδόθηκε από το Ισραήλ το 2004. Βάσει αυτής, συμμετοχή άνω του 24% πρέπει να γνωστοποιείται στο κράτος, ενώ για ποσοστό που υπερβαίνει το 35% απαιτείται ρητή κυβερνητική έγκριση.

Επιπλέον, η εταιρεία υποχρεούται να παραμένει ενσωματωμένη στο Ισραήλ, ενώ ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να είναι Ισραηλινοί πολίτες. Υφίσταται επίσης απαίτηση διατήρησης στόλου 11 πλοίων, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία φορτηγά, αν και προς το παρόν ισχύει εξαίρεση.

Κάθε εκκαθάριση, συγχώνευση ή απόσχιση προϋποθέτει γραπτή συναίνεση του κράτους, εκτός αν η Ειδική Μετοχή παραμείνει ενεργή.

Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, ωστόσο οι ενδείξεις δείχνουν ότι η Zim εισέρχεται σε κρίσιμη φάση στρατηγικών αποφάσεων. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο μια πιθανή αλλαγή ιδιοκτησίας, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί η θέση της εταιρείας στον παγκόσμιο κλάδο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, υπό τις γεωπολιτικές, ρυθμιστικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες που τη βαραίνουν τα τελευταία χρόνια.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν το προσεχές διάστημα αναμένεται να καθορίσουν αν η Zim θα συνεχίσει ως εισηγμένη εταιρεία ή αν θα επιστρέψει σε ιδιωτική δομή – και κυρίως υπό ποιους όρους και με ποιους περιορισμούς.