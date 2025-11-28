Τράπεζα Πειραιώς: Προσδοκίες για ανάπτυξη της οικονομίας σε επίπεδο άνω του 2% το 2026

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων που δημοσιοποίησε σήμερα, υπογραμμίζει τη σταθερή και ταχύτερη αναπτυξιακή πορεία που αναμένεται να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία το 2026.

Βάσει της έκθεσης “Autumn 2025, Economic Forecast” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού για το 2026, η Ελλάδα προβλέπεται να διατηρήσει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική με ρυθμό άνω του 2%, τροφοδοτούμενη από την αύξηση της κατανάλωσης και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων. Για το 2027, η Κομισιόν προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,7%, καθώς το πρόγραμμα του RRF σταδιακά ολοκληρώνεται. Παράλληλα, οι δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας παραμένουν θετικές, με διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα και μείωση του δημόσιου χρέους τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Στις 7 Νοεμβρίου, ο οίκος Scope Ratings διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο BBB, αναβαθμίζοντας ωστόσο το Outlook σε θετικό. Ακολούθησε στις 14 Νοεμβρίου η Fitch Ratings, ανεβάζοντας τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της χώρας σε BBB από BBB-, με σταθερή προοπτική. Επιπλέον, στις 26 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην εκταμίευση 2,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, μετά τη θετική αξιολόγηση του έκτου αιτήματος πληρωμής. Συνολικά η Ελλάδα έχει λάβει 23,4 δισ. ευρώ, καλύπτοντας πλέον το 65,2% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος «Ελλάδα 2.0».

Διεθνείς Εξελίξεις

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη συνιστά η πρόσφατη συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας (στις 30/10) στον τομέα του διμερούς εμπορίου που παράτεινε κατά ένα έτος την εκεχειρία. Επίσης, μειώνει σημαντικά τους επιπρόσθετους δασμούς και διοικητικούς περιορισμούς που είχαν εκτεταμένως δυσμενώς επιβληθεί. Ως αποτέλεσμα, η γενικότερη αβεβαιότητα περιορίζεται σημαντικά, καθώς διαπιστώνεται διάθεση συνεννόησης παρά έντασης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών.

Στις ΗΠΑ, στις 12/11 έληξε η μακροβιότερη μερική αναστολή λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους (1/10-12/11). Δεδομένου, όμως, ότι η διακομματική συμφωνία εξασφαλίζει χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους έως τις 30/1/2026, το ενδεχόμενο νέας κρίσης δεν μπορεί να αποκλειστεί. Παρόλα αυτά, η συνολική δραστηριότητα φαίνεται να αναπτύσσεται ικανοποιητικά με πιθανή μία πρόσκαιρη επιβράδυνση αναμένεται στο Β’ εξάμηνο του 2025 και οι πληθωριστικές πιέσεις λόγω των δασμών παραμένουν αποθαρρυντικές. Ωστόσο, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας φαίνεται να έχουν χειροτερεύσει οδηγώντας σε νέα μείωση των παρεμβατικών επιτοκίων της κατά 25 μ.β. στην τελευταία συνεδρίαση της.

Στην Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 0,2% σε τριμηνιαία βάση και στο 1,4% σε ετήσια, ενώ οι συνθήκες στην αγορά εργασίας διατηρούνται, επιστρέφοντας θετικά την ιδιωτική κατανάλωση, ενώ και ο πληθωρισμός συνεχίζει να κινείται γύρω στο 2%, όσο και ο στόχος της ΕΚΤ.

Στην Κίνα, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αξιοσημείωτη επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, αν και για συνολικά για το 2025 φαίνεται πως θα επιτευχθεί ο στόχος του «περίπου 5%».

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