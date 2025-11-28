Τσιάρας: Πιστώνονται τα χρήματα στους αγρότες - Πληρωμές €1,2 δισ. έως το τέλος του έτους

Στους λογαριασμούς των Ελλήνων αγροτών πιστώνεται από σήμερα η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, ενώ έως το τέλος του έτους οι συνολικές πληρωμές αναμένεται να φτάσουν το 1,2 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στο Ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Η φετινή προκαταβολή ανέρχεται σε 363 εκατ. ευρώ, μειωμένη σε σχέση με πέρυσι που ήταν περίπου 490 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον υπουργό, η μείωση οφείλεται στον μικρότερο αριθμό αιτήσεων και καλλιεργειών, καθώς και σε 45.000 παραγωγούς που βρίσκονται υπό επανέλεγχο, ενώ ορισμένοι αγρότες δεν θα λάβουν καθόλου ενίσχυση λόγω εκκρεμοτήτων με τη Δικαιοσύνη.

«Πρόκειται για δυνητικούς δικαιούχους και εφόσον ο έλεγχος δείξει ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα, θα πληρωθούν κανονικά», διευκρίνισε ο κ. Τσιάρας, προσθέτοντας ότι η σημερινή πληρωμή αποτελεί το πρώτο βήμα στη νέα λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με διαφάνεια και αυστηρούς διασταυρωτικούς ελέγχους, όπως ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η καθυστέρηση της προκαταβολής κατά ένα μήνα φέτος οφείλεται στο γεγονός ότι το ΟΣΔΕ παρέμεινε ανοιχτό έως τις 20 Οκτωβρίου, για να επιτραπεί σε περισσότερους παραγωγούς να καταστήσουν τα αγροτεμάχιά τους επιλέξιμα.

Ο υπουργός τόνισε ότι παρά τις διαφοροποιήσεις, τα φετινά δεδομένα κινούνται «λίγο-πολύ κοντά στα περυσινά», ενώ η αυξημένη διαδικασία ελέγχων αποδεικνύει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά σε μια «εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης».

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένονται νέες καταβολές, ενώ από 1/1/2026 ο Οργανισμός θα ενταχθεί πλήρως στην ΑΑΔΕ, λειτουργώντας με απόλυτους διασταυρωτικούς ελέγχους και πλήρη διαφάνεια, ενισχύοντας την αξιοπιστία του έναντι των Ελλήνων αγροτών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.