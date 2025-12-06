Ακριβότερο έως 20% το χριστουγεννιάτικο τραπέζι - Ανατιμήσεις σε βασικά είδη ανεβάζουν το κόστος

Ακριβότερο φαίνεται πως θα είναι φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, καθώς οι τιμές σε βασικά αγαθά που το συνθέτουν έχουν αυξηθεί αισθητά. Προϊόντα όπως τα κρέατα, τα γαλακτοκομικά και τα σοκολατούχα είδη επιβαρύνουν περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, παρά τις εκπτώσεις και τις προσφορές που εφαρμόζουν τα σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ιδιαίτερα έντονες είναι οι αυξήσεις στον τομέα του κρέατος. Αν και η γαλοπούλα διατηρείται στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρσι -με τιμές που κυμαίνονται από 11 έως 13 ευρώ το κιλό για τη φρέσκια και 5,5 έως 6,5 ευρώ για την κατεψυγμένη- το μοσχάρι έχει ακριβύνει σημαντικά, φτάνοντας πλέον τα 17-18 ευρώ το κιλό, έναντι 15 ευρώ το 2024. Ανοδική πορεία ακολουθούν και τα αμνοερίφια, με τις τιμές τους να διαμορφώνονται στα 13-14 ευρώ το κιλό, από 11 ευρώ πέρσι.

Οι ειδικοί αποδίδουν αυτές τις αυξήσεις κυρίως στη μειωμένη παραγωγή και στις σημαντικές απώλειες ζωικού κεφαλαίου που καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Ανοδικές πιέσεις παρατηρούνται και στα παραδοσιακά γλυκά των γιορτών. Αν και οι τιμές τους κινούνται σε παρόμοια επίπεδα με πέρσι, τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες πωλούνται από 13 έως 18 ευρώ το κιλό, οι δίπλες γύρω στα 16 ευρώ, ενώ οι βασιλόπιτες κοστίζουν από 12 έως 14 ευρώ.

Οι καταναλωτές εκφράζουν έντονο προβληματισμό για την ακρίβεια, ενώ από την πλευρά τους οι ζαχαροπλάστες επισημαίνουν ότι οι αυξήσεις στο κόστος βασικών πρώτων υλών, όπως η σοκολάτα, το γάλα και το βούτυρο, είχαν ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη χρονιά.

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι καταναλωτικές οργανώσεις συνιστούν σχολαστική έρευνα πριν τις αγορές, εκτιμώντας ότι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι ενδέχεται να κοστίσει έως και 20% περισσότερο. Με τα κρεατικά και τα σοκολατένια προϊόντα να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες αύξησης του κόστους, οι καταναλωτές καλούνται να προχωρήσουν σε προσεγμένες και στοχευμένες επιλογές για να περιορίσουν όσο δυνατόν περισσότερο τις οικονομικές επιβαρύνσεις.

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