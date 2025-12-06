Τσιάρας για αγροτικά μπλόκα: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο με τους αγρότες

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σχολίασε σήμερα (6/12) τις εξελίξεις στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, με τα νέα μπλόκα, υπογραμμίζοντας ότι οι αγρότες έχουν κάθε δικαίωμα να εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους.

Πιο συγκεκριμένα, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, ο υπουργός τόνισε ότι κατανοεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο οι αγρότες, σημειώνοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως, μέσα στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής και των έντονων φαινομένων που έχουν καταγραφεί, σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, οι αγρότες έχουν περιέλθει σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση».

Στη συνέχεια ανέφερε πως, «αν κανείς προσθέσει και την καθυστέρηση στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω της προσπάθειας εξυγίανσης του οργανισμού, γίνεται σαφές ότι η συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη». Ωστόσο, επεσήμανε ότι πρέπει να καθοριστεί το όριο ανάμεσα στο δικαίωμα στη διαμαρτυρία και στις επιπτώσεις που αυτές οι κινητοποιήσεις μπορεί να έχουν στην καθημερινότητα των πολιτών και στη λειτουργία της κοινωνίας.

Η τοποθέτηση του κ. Τσιάρα έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα δήλωσε το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είχε επισημάνει την ανοιχτότητα της κυβέρνησης και τη διαθεσιμότητά της για συναντήσεις με τους αγρότες, καταδικάζοντας όμως έντονα τις παράνομες ενέργειες και το κλείσιμο των δρόμων.

Ερωτηθείς αν πράγματι έχει προγραμματιστεί ραντεβού μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε:

«Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για διάλογο είναι ανοιχτή, έχω απευθύνει πολλές φορές αυτήν την πρόσκληση. Από την άλλη, πρέπει να κατανοήσουμε ποια από αυτά τα αιτήματα μπορούν να μπουν στο τραπέζι της συζήτησης. Για παράδειγμα, το αίτημα περί εγγυημένων τιμών είναι μια "προσέγγιση" που δεν υπάρχει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να ζήτησε συνάντηση με μένα προσωπικά και να μην έγινε».

Αυτήν την εβδομάδα - πρόσθεσε- πρόκειται να πληρωθεί το μέτρο 23, προκειμένου πόροι της ΚΑΠ (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής) να μεταφερθούν ως αποζημίωση. «Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και το ότι φέτος συνολικά θα δοθούν περισσότερα χρήματα από ποτέ σε όλον τον αγροτικό κόσμο, νομίζω η πραγματικότητα έχει και μια άλλη όψη που πρέπει να τη δούμε με την ίδια σοβαρότητα».

«Ότι υπάρχουν εκκρεμότητες δεν θα το αμφισβητήσω. Ήμασταν σε μια δύσκολη περίοδο όλο το προηγούμενο διάστημα, που είχε να κάνει με το γεγονός ότι προσπαθούσαμε να εξυγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρχαν επιστολές από την Κομισιόν που έλεγαν ότι αν δεν γίνουν συγκεκριμένοι έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή, θα τεθούν σε διακινδύνευση οι ευρωπαϊκοί πόροι», πρόσθεσε.

«Δεν κατανοώ πώς ένα πρόβλημα που αφορά στην επιβίωση του πρωτογενούς τομέα μπορεί αν λυθεί αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι της συζήτησης. Το λέω και το επαναλαμβάνω: είμαι διαθέσιμος για οποιαδήποτε συνάντηση. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να προσέλθει και η άλλη πλευρά. Αν κάποιος δεν προσέλθει, αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί» κατέληξε ο κ. Τσιάρας.

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