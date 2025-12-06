ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσιάρας για αγροτικά μπλόκα: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο με τους αγρότες
Πολιτική
16:11 - 06 Δεκ 2025

Τσιάρας για αγροτικά μπλόκα: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο με τους αγρότες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σχολίασε σήμερα (6/12) τις εξελίξεις στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, με τα νέα μπλόκα, υπογραμμίζοντας ότι οι αγρότες έχουν κάθε δικαίωμα να εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους.

Πιο συγκεκριμένα, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, ο υπουργός τόνισε ότι κατανοεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο οι αγρότες, σημειώνοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως, μέσα στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής και των έντονων φαινομένων που έχουν καταγραφεί, σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, οι αγρότες έχουν περιέλθει σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση».

Στη συνέχεια ανέφερε πως, «αν κανείς προσθέσει και την καθυστέρηση στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω της προσπάθειας εξυγίανσης του οργανισμού, γίνεται σαφές ότι η συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη». Ωστόσο, επεσήμανε ότι πρέπει να καθοριστεί το όριο ανάμεσα στο δικαίωμα στη διαμαρτυρία και στις επιπτώσεις που αυτές οι κινητοποιήσεις μπορεί να έχουν στην καθημερινότητα των πολιτών και στη λειτουργία της κοινωνίας.

Η τοποθέτηση του κ. Τσιάρα έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα δήλωσε το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είχε επισημάνει την ανοιχτότητα της κυβέρνησης και τη διαθεσιμότητά της για συναντήσεις με τους αγρότες, καταδικάζοντας όμως έντονα τις παράνομες ενέργειες και το κλείσιμο των δρόμων.

Ερωτηθείς αν πράγματι έχει προγραμματιστεί ραντεβού μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε:

«Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για διάλογο είναι ανοιχτή, έχω απευθύνει πολλές φορές αυτήν την πρόσκληση. Από την άλλη, πρέπει να κατανοήσουμε ποια από αυτά τα αιτήματα μπορούν να μπουν στο τραπέζι της συζήτησης. Για παράδειγμα, το αίτημα περί εγγυημένων τιμών είναι μια "προσέγγιση" που δεν υπάρχει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να ζήτησε συνάντηση με μένα προσωπικά και να μην έγινε».

Αυτήν την εβδομάδα - πρόσθεσε- πρόκειται να πληρωθεί το μέτρο 23, προκειμένου πόροι της ΚΑΠ (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής) να μεταφερθούν ως αποζημίωση. «Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και το ότι φέτος συνολικά θα δοθούν περισσότερα χρήματα από ποτέ σε όλον τον αγροτικό κόσμο, νομίζω η πραγματικότητα έχει και μια άλλη όψη που πρέπει να τη δούμε με την ίδια σοβαρότητα».

«Ότι υπάρχουν εκκρεμότητες δεν θα το αμφισβητήσω. Ήμασταν σε μια δύσκολη περίοδο όλο το προηγούμενο διάστημα, που είχε να κάνει με το γεγονός ότι προσπαθούσαμε να εξυγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρχαν επιστολές από την Κομισιόν που έλεγαν ότι αν δεν γίνουν συγκεκριμένοι έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή, θα τεθούν σε διακινδύνευση οι ευρωπαϊκοί πόροι», πρόσθεσε.

«Δεν κατανοώ πώς ένα πρόβλημα που αφορά στην επιβίωση του πρωτογενούς τομέα μπορεί αν λυθεί αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι της συζήτησης. Το λέω και το επαναλαμβάνω: είμαι διαθέσιμος για οποιαδήποτε συνάντηση. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να προσέλθει και η άλλη πλευρά. Αν κάποιος δεν προσέλθει, αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί» κατέληξε ο κ. Τσιάρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-der0cjyjfzpd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 06/12/2025 - 17:43
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καλαφάτης: Σύμμαχός μας ο ΣΕΒΕ για σταθερή ανάπτυξη, βιώσιμη απασχόληση και μια ανθεκτική οικονομία
Πολιτική

Καλαφάτης: Σύμμαχός μας ο ΣΕΒΕ για σταθερή ανάπτυξη, βιώσιμη απασχόληση και μια ανθεκτική οικονομία

Αθήνα - Φιλοξενία: Οι τομείς για νέες επενδύσεις, οι αλυσίδες και οι προβληματισμοί αειφορίας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αθήνα - Φιλοξενία: Οι τομείς για νέες επενδύσεις, οι αλυσίδες και οι προβληματισμοί αειφορίας

Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 11 νεκροί από επίθεση με πυροβολισμούς - Στοιχεία «σοκ» για τη βία στη χώρα
Ειδήσεις

Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 11 νεκροί από επίθεση με πυροβολισμούς - Στοιχεία «σοκ» για τη βία στη χώρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΑΑΤ: Περισσότεροι από 149 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο από 19 έως 25 Μαΐου
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΥΠΑΑΤ: Περισσότεροι από 149 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο από 19 έως 25 Μαΐου

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης
Πολιτική

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης

«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή

ΥΠΑΑΤ: Σχέδιο μερικής άρσης της απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο
Πολιτική

ΥΠΑΑΤ: Σχέδιο μερικής άρσης της απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/06/2026 - 19:29

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ

Ειδήσεις
18/06/2026 - 19:22

Οκτώ μουσουλμανικές χώρες κατηγορούν το Ισραήλ για εμπρησμούς τζαμιών στη Δυτική Όχθη

Ανακοινώσεις
18/06/2026 - 19:05

Alter Ego Media: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή στους μετόχους

Ειδήσεις
18/06/2026 - 18:54

Κιβωτός του Κόσμου: Σε δίκη για οικονομικές ατασθαλίες ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα

Τεχνολογία
18/06/2026 - 18:45

Τεχνητή Νοημοσύνη και Δημόσια Διοίκηση: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή «μαζί» για ένα ψηφιακό μέλλον

Ειδήσεις
18/06/2026 - 18:34

ΒΒC: Άκυρη η τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη

Πολιτική
18/06/2026 - 18:22

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός οφείλει να διεκδικήσει ρήτρα για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 18:10

Accenture: Ανακοίνωσε εξαγορές $4,18 δισ. στην κυβερνοασφάλεια, αλλά στο Χρηματιστήριο έκανε «βουτιά» 14%

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:52

Ταγιάνι: Ιταλικό εμπορικό πλοίο ανάμεσα στα πρώτα που πέρασαν το Ορμούζ

Πολιτική
18/06/2026 - 17:48

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση €286 εκατ. στο Ελληνικό Ίδρυμα  Έρευνας και Καινοτομίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:34

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο βάζει «φρένο» στον αφοπλισμό χρηστών κάνναβης

Ναυτιλία
18/06/2026 - 17:34

Δειλά βήματα επανεκκίνησης στο Ορμούζ – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά

Σχόλια Αγοράς
18/06/2026 - 17:27

Χρηματιστήριο: Profit taking μετά τα υψηλά 17ετίας - Τεράστια υπερκάλυψη στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:17

Γάζα: Πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι νεκροί μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:14

Η Ουκρανία χτυπά την καρδιά της Μόσχας – Παραλύουν αεροδρόμια και οδικό δίκτυο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/06/2026 - 17:01

Η αλληλεγγύη έγινε πράξη από το Allwyn Care στον Πειραιά

Ανακοινώσεις
18/06/2026 - 16:50

Motor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 16:50

Wall Street: Αλλαγή κλίματος με ώθηση από το ράλι της Intel και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:43

Φωτιά στο Κορωπί - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Πολιτική
18/06/2026 - 16:31

Συλλυπητήριο μήνυμα Χρηστίδη για τον θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:15

Bloomberg: Στο επίκεντρο της G7 η Κίνα - Η ΕΕ αναζητά στρατηγική «απεξάρτησης»

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:00

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος στις αιτήσεις ανεργίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 15:57

Μινζάτου (Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής): Αναγκαία για την Ευρώπη η ελληνική συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Πολιτική
18/06/2026 - 15:47

Δένδιας: Σειρά διμερών επαφών στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ

Οικονομία
18/06/2026 - 15:35

Παρουσιάστηκε σήμερα (18/6) το μητρώο παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους

Ειδήσεις
18/06/2026 - 15:34

Κρεμλίνο: Οι Ευρωπαίοι επηρεάζουν αρνητικά τον Τραμπ στο Ουκρανικό  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/06/2026 - 15:25

Hellenic Train: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη από 22 έως 24 Ιουνίου λόγω έργων του ΟΣΕ

Περιβάλλον
18/06/2026 - 15:16

ΟΗΕ για Ελ Νίνιο: Έκκληση για χρηματοδότηση €202 εκατ. ώστε να προστατευθούν 8,8 εκατ. άνθρωποι

Πολιτική
18/06/2026 - 15:07

Φειδίας: Καταψήφισα την έκθεση για την Τουρκία γιατί είναι σαν άπιστη γυναίκα

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:55

Τράπεζα της Αγγλίας: «Φρένο» στις μειώσεις επιτοκίων εν μέσω ενεργειακής κρίσης και πληθωριστικών πιέσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ