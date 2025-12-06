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ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας - Επιτακτική η πολιτική αλλαγή
Πολιτική
17:04 - 06 Δεκ 2025

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας - Επιτακτική η πολιτική αλλαγή

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε δηκτικά τα όσα είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε το Σάββατο (6/12) με πολίτες στο Μαρκόπουλο. 

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη:

«Η χώρα χρειάζεται έναν δυναμικό πρωτογενή τομέα, ο οποίος θα είναι ατμομηχανή ανάπτυξης για το μέλλον, υποσχέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός.

Προφανώς ξεχνά ότι βρίσκεται στον … 7ο χρόνο της διακυβέρνησης του και απωθεί από τη μνήμη του ότι:

– φέτος η κυβέρνησή του ήταν ευρωπαϊκή εξαίρεση αδυνατώντας να καταβάλλει στους αγρότες το 70% της Βασικής Ενίσχυσης. Έδωσε μόλις το 44% δηλαδή

–ουδέποτε εκπλήρωσε τη δέσμευση του για αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

-ο ΟΠΕΚΕΠΕ επί ημερών του τέθηκε υπό ευρωπαϊκή εποπτεία και πρόστιμο που θα προσεγγίσει το 1 δισεκατομμύριο θα φορτωθεί στις πλάτες των φορολογουμένων.

-Και εμπόδισε την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει δύο υπουργούς του για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον έναν μάλιστα, τον κ. Βορίδη, τον «καίει» στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ο πρωθυπουργικός σύμβουλος Γ. Βάρρας.

Από τη σημερινή του ομιλία, ο κ. Μητσοτάκης ξέχασε να ενημερώσει τους πολίτες ότι το τέλος της ακρίβειας που υπόσχεται σε κάθε του συνέντευξη, δεν ήρθε ούτε αυτό τον μήνα. Αντιθέτως, οι τιμές στα τρόφιμα πήραν πάλι την ανηφόρα παρά τις βαρύγδουπες δεσμεύσεις για «χιλιάδες κωδικούς σε μείωση τιμής στο ράφι» και τα λογής «καλάθια».

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας. Η πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/12/2025 - 17:41
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