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Φάμελλος: Ενιαίο προοδευτικό μέτωπο για να νικηθεί ο Μητσοτάκης - Οι αγρότες έχουν αφεθεί στη μοίρα τους
Πολιτική
17:00 - 06 Δεκ 2025

Φάμελλος: Ενιαίο προοδευτικό μέτωπο για να νικηθεί ο Μητσοτάκης - Οι αγρότες έχουν αφεθεί στη μοίρα τους

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης με επίκεντρο τα αγροτικά ζητήματα. Παράλληλα, αναφερόμενος στη συνολική πολιτική κατάσταση και στις διεργασίες του προοδευτικού χώρου, τόνισε: «Το βασικό ερώτημα παραμένει: θα υπάρξει μία κοινή προοδευτική απάντηση απέναντι στον Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές;».

Πιο συγκεκριμένα, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN, ο κ. Φάμελλος σχολίασε την πρόσφατη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και την κριτική του προς τα προοδευτικά κόμματα, δηλώνοντας:

«Δεν είναι δίκαιο να ισοπεδώνονται όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Εδώ και πολύ καιρό έχω πει ότι σε πολλά ζητήματα δεν μοιραζόμαστε την ίδια οπτική με τον Αλέξη Τσίπρα. Έχω επίσης αναφέρει ότι σε έναν απολογισμό δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε όλοι στα πάντα. Στη ΔΕΘ είχα τονίσει ότι για μένα οποιαδήποτε διάσπαση είναι αδιανόητη. Ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ούτε από εμένα προσωπικά θα δείτε κινήσεις που να οδηγούν σε διαχωρισμούς· αντιθέτως, στηρίζουμε τη σύνθεση και την ενότητα», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ξανά ότι «το κρίσιμο είναι αν θα υπάρξει μια ενιαία, συμπαγής απάντηση στον κ. Μητσοτάκη. Στις επόμενες εκλογές χρειάζεται ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Αυτό που μετράει είναι οι πράξεις. Πέρα από τον διάλογο, απαιτείται ουσιαστική κουβέντα για τη δημιουργία ενός ενιαίου προοδευτικού σχήματος».

Σχετικά με τις θέσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση του Παλλάς, σχολίασε: «Δεν έχω κανένα ταμπού με την πρώτη σειρά, ποτέ δεν είχα. Αν υπήρχε σκοπιμότητα πολιτικού συμβολισμού στην ταξιθεσία, τότε αυτό θα ήταν προβληματικό. Για τέτοια θέματα πρέπει να ρωτήσετε το Ινστιτούτο. Δεν πήγα εκεί για το πού θα καθίσω, αλλά γιατί ο διάλογος που πρέπει πλέον να ανοίξει αφορά το μέλλον της χώρας και της προοδευτικής παράταξης».

Επαναλαμβάνοντας τη θέση του για κοινή κάθοδο στις εκλογές, ανέφερε: «Δεν μιλάμε θεωρητικά. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και στα υπόλοιπα κόμματα. Φυσικά μπορούν να συμμετέχουν και ο Αλέξης Τσίπρας και άλλα πολιτικά στελέχη. Την ίδια στιγμή συζητάμε τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική πρόταση: ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον κ. Μητσοτάκη».

{https://www.youtube.com/watch?v=UAnITUL-LjM}

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στα αγροτικά ζητήματα και τις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι «οι αγρότες και συνολικά η ελληνική περιφέρεια έχουν αφεθεί στο έλεός τους. Οι άνθρωποι αυτοί, για να προστατεύσουν την εργασία και τη ζωή τους, θέτουν το ερώτημα: “Τι θα γίνει με την περιφέρεια;”. Το πρόβλημα φέτος είναι πολύ πιο οξύ από άλλες χρονιές. Οι ζημιές στην παραγωγή δεν αποκαθίστανται εύκολα. Η κυβέρνηση εμπαίζει τους αγρότες εδώ και έναν χρόνο. Τράπεζες, διυλιστήρια, εταιρείες ενέργειας και επιχειρήσεις αγροεφοδίων αποκομίζουν τεράστια κέρδη, ενώ οι αγρότες συνεχίζουν να φτωχαίνουν και αδυνατούν να καλλιεργήσουν. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ χάθηκε από επιδοτήσεις. Φραπέδες, Χασάπηδες, "γαλάζιες ακρίδες", Φεράρι και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανεί».

Κλείνοντας, ο κ. Φάμελλος μίλησε και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παράνομων επιδοτήσεων.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε: «Το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί ταυτόχρονα γαλάζιο σκάνδαλο και γαλάζια ανικανότητα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει ευθύνη: έχει αλλάξει έξι προέδρους στον Οργανισμό. Τι ακριβώς συνέβαινε εκεί; Ποιο ήταν το “πάρτι” που επέτρεπε σε κάποιους να βγάζουν εκατομμύρια και να “κερδίζουν” τζόκερ και λαχεία;».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/12/2025 - 17:42
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