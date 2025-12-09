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ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,4% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο - Νέα άνοδος τιμών σε καφέ, κρέατα, ενοίκια
Οικονομία
12:18 - 09 Δεκ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,4% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο - Νέα άνοδος τιμών σε καφέ, κρέατα, ενοίκια

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Στο 2,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο, από 2% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι μείωσης 0,4% τον προηγούμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ την Τρίτη (9/12).    

Ο μέσος δείκτης τιμών καταναλωτή του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2024 με το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2022 – Νοεμβρίου 2023.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφουν ετήσια αύξηση 2,7% στις τιμές των τροφίμων, με σημαντικές ανατιμήσεις 22,9% στις σοκολάτες, 20,7% στον καφέ, 13% στα κρέατα, 9% στα φρούτα και 4,4% στα γαλακτοκομικά και τα αυγά. Αντίθετα, το ελαιόλαδο παρουσιάζει μείωση 37,6%.

Στον τομέα της στέγασης σημειώνεται άνοδος τιμών κατά 3,7%, η οποία αποδίδεται κυρίως στην αύξηση 8,6% των ενοικίων και 4,5% της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το φυσικό αέριο μειώνεται κατά 12,4% και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 1,1%.

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Αναλυτικότερα:

Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Νοεμβρίου 2025 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2024 προέκυψε αύξηση 2,4% έναντι αύξησης επίσης 2,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025 παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι μείωσης 0,4%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 - Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 - Νοεμβρίου 2024 με το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2022 - Νοεμβρίου 2023.

I. Σύγκριση Νοεμβρίου 2025 με Οκτώβριο 2025

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,1% τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 1,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, πετρέλαιο θέρμανσης.

• 0,2% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενείακυλικεία.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

• 0,4% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: πίτσες και πίτες, νωπά ψάρια, ελαιόλαδο, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά, σάλτσες-καρυκεύματα. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: μοσχάρι, πουλερικά, καφέ.

• 0,4% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω μείωσης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 0,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και επισκευές. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

• 0,2% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα καύσιμα και λιπαντικά.

• 0,6% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμόυπολογιστές-επισκευές.

• 0,3% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας.

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II. Σύγκριση Νοεμβρίου 2025 με Νοέμβριο 2024

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 2,4% τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2024, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 2,7% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά), σάλτσες-καρυκεύματα.

• 1,7% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

• 1,3% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης. • 3,7% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

• 0,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και επισκευές.

• 0,6% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικές-οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

• 0,7% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, πετρέλαιο κίνησης, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη).

• 0,5% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

• 0,7% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, πολιτιστικές δραστηριότητες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές.

• 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 7,4% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενείακυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

• 0,6% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, ασφάλιστρα υγείας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

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Τελευταία τροποποίηση στις 09/12/2025 - 12:24
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