Focus Bari: Το 62% των Ελλήνων αποδέχεται την χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στην εξυπηρέτηση

Η νέα πανελλαδική έρευνα «CXStories: Η επόμενη εποχή – η δύναμη της εμπειρίας» της FocusBari, η οποία πραγματοποιείται 2 φορές τον χρόνο (Άνοιξη και Φθινόπωρο), καταγράφει αυθεντικές φωνές των Ελλήνων καταναλωτών, μέσα από πραγματικά περιστατικά καθημερινής εξυπηρέτησης, αναδεικνύοντας ανάγκες και τάσεις στο customerexperience. Συγκεκριμένα, στο partB, παρατηρείται:

- Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, αναβαθμίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης: Το 55% δηλώνει ότι οι νέες τεχνολογίες κάνουν την εξυπηρέτηση πιο γρήγορη και άμεση, ενώ 68% αισθάνεται πλέον εξοικειωμένο με τα digitalεργαλεία (chatbot, voice.ai...)

- Στα απλά ζητούμενα προτιμάται η τεχνολογία, στα δύσκολα η ανθρώπινη επαφή: To63% θεωρεί, ότι στα θέματα ρουτίνας, οι νέες τεχνολογίες εξυπηρετούν πιο άμεσα, ενώ το 60% αναζητά ανθρώπινη παρουσία για πιο απαιτητικές υποθέσεις.

- Η θετική στάση των Ελλήνων στην Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύεται: Η αποδοχή της ΤΝ στην εξυπηρέτηση αυξάνεται από 55% (Απρίλιος) σε 62% (Οκτώβριος), με βασικούς λόγους τη διαθεσιμότητα (52%) και την αμεσότητα (41%) που προσφέρει.

- Η ανθρώπινη διάσταση παραμένει καθοριστική για μια θετική εμπειρία. Η ταχύτητα και η συνέπεια χτίζουν εμπιστοσύνη, αλλά η αυθεντική σύνδεση και το νοιάξιμο είναι τα στοιχεία που μετατρέπουν μια απλή εξυπηρέτηση σε εμπειρία που μένει.