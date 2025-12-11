Σε ελεύθερη πτώση τα crypto, παρά το ανοδικό ξέσπασμα μετά τη μείωση επιτοκίων της Fed

Οι τελευταίες 24 ώρες ήταν ιδιαίτερα έντονες για την αγορά κρυπτονομισμάτων, η οποία, όπως είναι φυσικό, παρουσίασε αυξημένη μεταβλητότητα. Το Bitcoin έκανε μια ακόμη προσπάθεια να σπάσει το φράγμα των 95.000 δολαρίων, αλλά δεν τα κατάφερε και διολίσθησε ξανά προς τα 90.000 δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε την τρίτη της μείωση επιτοκίων για φέτος, μειώνοντας το βασικό επιτόκιο κατά 0,25% στο εύρος 3,50% – 3,75%. Παρότι η κίνηση ήταν αναμενόμενη και πιθανώς ήδη ενσωματωμένη στην αγορά, προκάλεσε επιπλέον μεταβλητότητα στο Bitcoin.

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα εκτινάχθηκε πάνω από τα 94.000 δολάρια λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση, όμως οι «αρκούδες» παρενέβησαν άμεσα. Λίγο αργότερα πίεσαν την τιμή έως και τα 89.600 δολάρια, ενώ αυτή τη στιγμή το BTC διαπραγματεύεται γύρω στα 90.200 δολάρια.

Ορισμένοι χρήστες στο X υπενθύμισαν ότι αντίστοιχη πορεία είχε παρατηρηθεί και μετά τις προηγούμενες συνεδριάσεις της FOMC, η οποία στη συνέχεια ακολουθήθηκε από σημαντική άνοδο. Οι μειώσεις επιτοκίων θεωρούνται γενικά ανοδικές για την αγορά κρυπτονομισμάτων, αλλά μένει να φανεί αν η τελευταία θα επηρεάσει θετικά την μακροπρόθεσμη πορεία του BTC.

Μετά τις τελευταίες αναταράξεις, η κεφαλαιοποίηση του BTC υποχώρησε περίπου στα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του σε σχέση με τα altcoins ενισχύθηκε στο περίπου 57,1%.

Τα Altcoins «αιμορραγούν»

Την ‘οδοα στιγμή, τα περισσότερα γνωστά altcoins ακολούθησαν την πορεία του BTC· εκτινάχθηκαν μετά την ανακοίνωση της Fed, αλλά στη συνέχεια υποχώρησαν πιο έντονα από το πρωτογενές κρυπτονόμισμα.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων διολίσθησε κατά 2,2% και βρίσκεται πλέον στα 3,17 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Πέμπτης (11/12) το Bitcoin κινείται πτωτικά κατά 2,14% στη ζώνη των 90.139,52 δολαρίων.

Την ίδια στιγμή το Ethereum χάνει 3,95% στα 3.203,59 δολάρια.

Παράλληλα, το XRP καταγράφει ζημιές 2,71% στα 2,01 δολάρια, το Solana παραμένει αμετάβλητο στα 131,18 δολάρια και το Moreno χάνει 0,94% στα 402,25 δολάρια

Τέλος, το Litecoin βυθίζεται κατά 4,33% στα 80,75 δολάρια, το Polkadot καταρρέει με πτώση 7,21% στα 2,05 δολάρια και το TRUMP συνεχίζει την καθοδική του πορεία με ημερήσιες απώλειες 2,88% στα 5,64 δολάρια