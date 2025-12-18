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ΤτΕ: Υποχώρηση στα επιχειρηματικά και ιδιωτικά δάνεια το γ΄ τρίμηνο
Οικονομία
13:47 - 18 Δεκ 2025

ΤτΕ: Υποχώρηση στα επιχειρηματικά και ιδιωτικά δάνεια το γ΄ τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Μείωση κατά 298 εκατ. ευρώ παρουσίασε, κατά το γ΄ τρίμηνο του 2025, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού., σύμφωνα με έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη (18/12).

Η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας μειώθηκε σε 79.416 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 79.714 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε σε 27.584 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025, από 27.961 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε κατά 377 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 27.553 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 8.435 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε αμετάβλητη στα 31 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025.

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 689 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 10.467 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 610 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 41.365 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 492 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15.762 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 116 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 25.254 εκατ. ευρώ.

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Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/2025 - 13:56
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