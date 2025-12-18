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Ανδρουλάκης: Σχέδιο έξι σημείων για να φύγουν οι αγρότες από τα μπλόκα
Πολιτική
13:14 - 18 Δεκ 2025

Ανδρουλάκης: Σχέδιο έξι σημείων για να φύγουν οι αγρότες από τα μπλόκα

Reporter.gr Newsroom
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Στην προσύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών στις Βρυξέλλες μετείχε το πρωί της Πέμπτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. 

Για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, που θα συζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σημείωσε πως «η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μειώνει τα κονδύλια για τη συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, αυξάνοντας τις δαπάνες για την άμυνα, είναι απαράδεκτη γιατί βάζει την Ευρώπη σε επικίνδυνα ψευτοδιλήμματα, σε μια εποχή που αυξάνονται οι προκλήσεις αλλά και οι εχθροί της.

Πρέπει να υπάρχουν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να χρηματοδοτήσουμε και την ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος και την ασφάλεια και την άμυνα των ευρωπαϊκών λαών.

Και, βέβαια, όταν σχεδιάζουμε την άμυνα, πρέπει να γίνεται με τα ίδια κριτήρια είτε αφορά την ανατολική Ευρώπη και τον κίνδυνο της Ρωσίας είτε αφορά τη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τον κίνδυνο της Τουρκίας».

Ερωτηθείς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε:

«Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται. Χθες ο ΕΛΓΑ πήρε από τους λογαριασμούς τους τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, πριν τους πιστωθούν οι βασικές ενισχύσεις. Και μετά η κυβέρνηση έτρεχε να διορθώσει την γκάφα της.

Κατέθεσα στη Βουλή ένα πλαίσιο έξι σημείων. Κανείς δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Νομίζω ότι αυτά τα έξι σημεία δίνουν λύσεις και για το σήμερα αλλά και προοπτική για την παραγωγή μας και για το μέλλον».

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