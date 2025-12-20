Ο πλήρης οδικός χάρτης των οικονομικών μέτρων στήριξης και ελαφρύνσεων, ανά μήνα μέχρι το 2027

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Ένα εκτεταμένο πακέτο μέτρων στήριξης, με ορίζοντα εφαρμογής τους επόμενους 18 μήνες, παρουσίασε στη Βουλή το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για παρεμβάσεις συνολικού ύψους 2,9 δισ. ευρώ για το 2026 και επιπλέον 2 δισ. ευρώ για το 2027, οι οποίες αφορούν τη φορολογία, τους μισθούς, τις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές και το κόστος διαβίωσης.

Όπως τόνισε, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο Προϋπολογισμός του 2026 περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων των τελευταίων δεκαετιών, με έμφαση στη στήριξη του πραγματικού εισοδήματος, αλλά και παράλληλες ενισχύσεις σε υγεία, άμυνα, δημόσιες υπηρεσίες και επενδύσεις, εντός των δημοσιονομικών ορίων της χώρας.

Ιανουάριος 2026: Φορολογικές ελαφρύνσεις, αυξήσεις αποδοχών και μειώσεις φόρων

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή η νέα φορολογική κλίμακα, οδηγώντας σε αυξημένες καθαρές μηνιαίες αποδοχές για μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, λόγω μικρότερης παρακράτησης φόρου. Ιδιαίτερα ευνοημένοι θα είναι οι οικογένειες με παιδιά, καθώς και οι νέοι έως 30 ετών.

Παράλληλα:

Μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στη Σαμοθράκη και στα Δωδεκάνησα με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Αυξήσεις στις αποδοχές λαμβάνουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (περίπου 75.000 δικαιούχοι), με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο 2025.

Αυξάνεται η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας και το επίδομα ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών.

Καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης, ελαφρύνοντας περισσότερους από 1 εκατομμύριο λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Μάρτιος 2026: Μειώσεις σε ΕΝΦΙΑ, τεκμήρια και ελάχιστα εισοδήματα

Με τη βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ τον Μάρτιο του 2026:

Περίπου 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, καθώς και σε ακριτικές περιοχές έως 1.700 κατοίκους (Έβρος, Δυτική Μακεδονία, σύνορα), θα δουν μείωση του φόρου κατά 50%.

Στις φορολογικές δηλώσεις που ανοίγουν τον ίδιο μήνα:

000 φορολογούμενοι θα ωφεληθούν από τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και Ι.Χ.

Τα εξαρτώμενα τέκνα με ίδιο εισόδημα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

Μειώνεται κατά 50% το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για όσους διαμένουν εκτός Αττικής σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και σε ακριτικές περιοχές έως 1.700 κατοίκους.

Εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα οι νέες μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες για το έτος γέννησης του παιδιού και τα δύο επόμενα έτη.

Απρίλιος 2026: Νέα αύξηση κατώτατου μισθού και δημοσίων αποδοχών

Από την 1η Απριλίου 2026 αυξάνεται εκ νέου ο κατώτατος μισθός, γεγονός που συμπαρασύρει: Το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τα επιδόματα τριετιών, τις υπερωρίες και άλλες παροχές.

Παράλληλα, αυξήσεις καταγράφονται και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, αναλογικά με την άνοδο του κατώτατου μισθού.

Νοέμβριος 2026: Έκτακτη ενίσχυση και επιστροφή ενοικίου

Τον Νοέμβριο προβλέπεται να καταβληθεί:

Η ενίσχυση των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Η επιστροφή ενοικίου, στο πλαίσιο των κοινωνικών παρεμβάσεων.

Δεκέμβριος 2026: Αυξήσεις συντάξεων χωρίς συμψηφισμό

Τον Δεκέμβριο του 2026 προβλέπονται αυξήσεις στις συντάξεις, βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, χωρίς κανέναν συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά.

Ιανουάριος – Μάρτιος 2027: Εισφορές, φόροι και ΕΝΦΙΑ

Από τον Ιανουάριο του 2027:

Μειώνονται περαιτέρω οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 0,5% για εργαζόμενους και εργοδότες.

Στις φορολογικές δηλώσεις του Μαρτίου 2027 (εισοδήματα 2026):

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες θα δουν σημαντική μείωση φόρου λόγω των νέων μειωμένων συντελεστών.

Πάνω από 160.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα ωφεληθούν από τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης ενοικίων για εισόδημα από 12.000 έως 24.000 ευρώ, από 35% σε 25%.

Με τη βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ τον Μάρτιο 2027:

Ο φόρος μηδενίζεται για περίπου 1 εκατ. ιδιοκτήτες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και σε ακριτικές περιοχές έως 1.700 κατοίκους.

Απρίλιος 2027: Κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ

Την 1η Απριλίου 2027 ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 950 ευρώ. Συνολικά, από το 2021 (650 ευρώ), η αύξηση θα φτάσει το 46%. Αντίστοιχες αυξήσεις θα ισχύσουν και για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων.