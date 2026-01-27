Ρουμανία: Eπτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ νεκροί σε τροχαίο - Συντετριμμένος ο Ιβάν Σαββίδης

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα τον θάνατο - τουλάχιστον - επτά Ελλήνων φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν οδικώς για τον αγώνα της Πέμπτης (29/1) με τη Λιόν.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που μεταδίδουν τα ρουμανικά μέσα, ένα βανάκι με δέκα επιβαίνοντες συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, κοντά στην πόλη Lugojelul στην περιοχή Timiş. Από τη σύγκρουση, που φαίνεται ότι συνέβη καθώς το mini bus προσπαθούσε να επανέλθει στη λωρίδα του μετά από προσπέραση, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Lugoj, ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση.

Το βανάκι είχε αναχωρήσει από την Κατερίνη και οι επιβαίνοντες ήταν κυρίως μέλη συνδέσμων φιλάθλων του ΠΑΟΚ από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και την Κατερίνη, με έναν από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το digi24.ro, το mini bus, που κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, συγκρούστηκε αρχικά με ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου προσέκρουσε σε φορτηγό. Ο οδηγός του οχήματος είναι ανάμεσα στους νεκρούς.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι λόγω της κακοκαιρίας, τα ελικόπτερα SMURD δεν μπόρεσαν να συνδράμουν στην άμεση μεταφορά των τραυματιών. Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στην κοινότητα των οπαδών και στις τοπικές αρχές, ενώ εξετάζεται η ακριβής αιτία της σύγκρουσης.

Η επίσημη ανακοίνωση της ρουμάνικης Πυροσβεστικής

Γύρω στις 1:05 μ.μ., μας ζητήθηκε να παρέμβουμε σε ένα τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο E70 κοντά στην πόλη Lugojel. Ένα όχημα πρώτης επέμβασης, ένα όχημα απεγκλωβισμού, ένα όχημα πυρόσβεσης, δύο πληρώματα SMURD και ένα ATPVM (Όχημα Μεταφοράς Προσωπικών και Πολλαπλών Θυμάτων) στάλθηκαν επειγόντως στο σημείο. Από τα αρχικά δεδομένα, μέχρι στιγμής, 6 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί ως νεκροί επί τόπου. Ταυτόχρονα, σε άλλα 2 άτομα παρέχεται ιατρική περίθαλψη και θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία: 7 επιβεβαιωμένα θύματα, οπαδοί του ΠΑΟΚ

Επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό van, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνουν από την πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι.

Στις 17:00, μεταβαίνει κλιμάκιο της πρεσβείας στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο βρίσκεται, οδικώς, 7 ώρες, μακριά, από την Ρουμανική πρωτεύουσα.

Ο πρόξενος της Ελλάδας στο Βουκουρέστι κ. Ευθύμιος Φωκάς, επικεφαλής υπαλλήλων τη πρεσβείας, μεταβαίνει αεροπορικώς στην Τιμισοάρα προκειμένου να συντονίσει τις ενέργειες για την καλύτερη νοσηλεία των τραυματιών μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με θύματα Έλληνες φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Ανακοίνωση ΠΑΟΚ: Έκκληση για ψυχραιμία και υπευθυνότητα

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο επτά Ελλήνων πολιτών. Σε πρώτη φάση, ο σύλλογος απηύθυνε δημόσια έκκληση για ψυχραιμία και υπευθυνότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποφυγής διάδοσης μη επιβεβαιωμένων πληροφοριών που θα μπορούσαν να εντείνουν τη σύγχυση ή να προκαλέσουν πανικό, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη χρονικά στιγμή.

Παράλληλα, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να υπάρξει πλήρης και αξιόπιστη εικόνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος και την κατάσταση των εμπλεκομένων.

Όπως επισημαίνεται, οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση θα γίνει μόνο εφόσον υπάρχουν απολύτως διασταυρωμένα και ασφαλή στοιχεία. Προτεραιότητα, αυτή τη στιγμή, αποτελεί η έγκυρη πληροφόρηση και ο σεβασμός στη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς πρόκειται για ανθρώπινες ζωές. Όλα τα υπόλοιπα ζητήματα τίθενται σε δεύτερο πλάνο έως ότου ολοκληρωθεί η διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να διαβεβαιώνει ότι θα ενημερώνει υπεύθυνα για κάθε εξέλιξη, αποφεύγοντας πρόωρες ή ανεπιβεβαίωτες αναφορές.

Σαββίδης: Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων

Η δήλωση του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, για την τραγωδία με τους φίλους της ομάδας στη Ρουμανία έχει ως εξής: «Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας. Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους. Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο. Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες».

Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ: Δυσάρεστη εξέλιξη - Αναβολή του ΔΣ

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή του αναφέρει πως αναβάλλεται το προγραμματισμένο ΔΣ λόγω του τραγικού δυστυχήματος, τονίζοντας πως θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Μετά τη δυσάρεστη εξέλιξη που προέκυψε από το δυστύχημα φίλων του ΠΑΟΚ κατά την εκδρομή τους στη Γαλλία για τον αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας με τη Λυών, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ αποφασίζει την αναβολή του προγραμματισμένου για σήμερα Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση».

Τασούλας: Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε την βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήριά στις οικογένειές των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

ΥΠΕΞ: Προσωπικό της πρεσβείας σπεύδει στο σημείο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, στο σημείο της τραγωδίας σπεύδει προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι.

«Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει αμέσως στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Μητσοτάκης: Βαθιά συγκλονισμένος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

«Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Πιο αναλυτικά με ανάρτηση του στο Facebook ο πρωθυπουργός αναφέρει: «Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους».

Ανδρουλάκης: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι - Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στον ΠΑΟΚ

«Είμαστε όλοι συγκλινισμένοι» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή το δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στο Facebook εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τρομακτικό τροχαίο στη Ρουμανία με νεκρούς Έλληνες φιλάθλους, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Συλλυπητήρια στις οικογένειες τους και στον ΠΑΟΚ» έγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Χ.

Φάμελλος: Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ

Με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ και τον τραυματισμό τριών σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Η απώλεια νέων ανθρώπων, που ταξίδευαν με μοναδικό κίνητρο την αγάπη τους για τον αθλητισμό και την ομάδα τους, μας συγκλονίζει.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, καθώς και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα σε όλους όσους δοκιμάζονται από αυτή την ανείπωτη τραγωδία».

Συλλυπητήριο μήνυμα του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη

Ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, πληροφορηθείς το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία και την απώλεια των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθιά λύπη πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά συμπατριώτες μας. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και τους οικείους τους, καθώς και με ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, η οποία βιώνει αυτή την ανείπωτη τραγωδία.

Η άδικη απώλεια των επτά Ελλήνων, αποτελεί πλήγμα για τις οικογένειες, αλλά και για την ευρύτερη αθλητική κοινότητα της χώρας μας.

Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Αγγελούδης: Ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε με βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ εκφράζει με δήλωσή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας» αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα εκφράζει στους τραυματίες τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.

Σύσσωμο το ελληνικό ποδόσφαιρο εκφράζει την οδύνη του

Χωρίς χρώματα και φανέλες, σύσσωμο το ελληνικό ποδόσφαιρο, οι ομάδες και οι φίλοι κάθε συλλόγου συμπαρίστανται στο πένθος των οικογενειών των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν το μεσημέρι στη Ρουμανία.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απηύθυνε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια «στις οικογένειες και στους οικείους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους μεταβαίνοντας από την Ελλάδα στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα και εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ολόκληρη η ποδοσφαιρική Ελλάδα στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και ιδίως στους ανθρώπους που βιώνουν την ανείπωτη τραγωδία πενθώντας στο πλευρό τους».

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για το δυστύχημα κοντά στην πόλη Τιμισοάρα, εκδίδοντας την ακόλουθη ανακοίνωση: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ».

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού έσπευσαν με τη σειρά τους να συλλυπηθούν τις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία. «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει», αναφέρει η ανακοίνωσή τους.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε «τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν οδικώς στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει». Ανακοίνωση εξέδωσαν και οι οργανωμένοι οπαδοί της Θύρας 13: «Καλό ταξίδι αετοί. Θύρα 13».

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο μπασκετικός Παναθηναϊκός: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλεια των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους σε αυτοκινητικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για τη Γαλλία προκειμένου να σταθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί τους».

Με κοινή τους ανακοίνωση, η ΠΑΕ, η ΚΑΕ και ο Ερασιτέχνης Άρης εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους: «Ο ΑΣ, η ΠΑΕ και η ΚΑΕ Άρης εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων για την ανείπωτη τραγωδία. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει…».

Στο ίδιο ύφος και η ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών του Άρη, Super 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά. Πολλές νέες ζωές χάθηκαν άδικα και βίαια, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες, φίλους κι ανθρώπους που δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιοι. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη βαθιά μας συμπαράσταση στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες, πάνω από σύμβολα και διαχωρισμούς. Στους ίδιους δρόμους ταξιδεύουμε».

Από την πλευρά του, ο Ηρακλής σημείωσε: «Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την τραγωδία που σημειώθηκε στη Ρουμανία με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».