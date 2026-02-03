Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύμφωνα με την HESA (Υπηρεσία Στατιστικών Ανώτατης Εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου), πάνω από 4.100 Έλληνες φοιτητές επέλεξαν το Ηνωμένο Βασίλειο ως προορισμό για τις σπουδές τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/24. Για να στηρίξουν τους Έλληνες που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο από το φθινόπωρο του 2026, το British Council και η καμπάνια GREAT Britain της βρετανικής κυβέρνησης προσφέρουν υποτροφίες ύψους από 10.000 έως 15.000 λίρες Αγγλίας (περίπου 11.500 έως 17.269 ευρώ).

Το GREAT Scholarships 2026 θα προσφέρει συνολικά έξι υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση σε ένα από τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: το King’s Business School, το Cardiff University, το University of St Andrews, το University of Warwick, το University of Bath και το University of Glasgow. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν λάβει προσφορά για την εισαγωγή τους σε ένα από τα παραπάνω πανεπιστήμια και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής για το πρόγραμμα σπουδών που έχουν επιλέξει, όπως ορίζει κάθε πανεπιστήμιο.

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων διαφοροποιούνται ανάλογα με το πανεπιστήμιο και κυμαίνονται από τις 8 Απριλίου έως τις 31 Μαΐου. Όλες οι πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα των GREAT Scholarships: https: //study-uk.britishcouncil.org/ scholarships-funding/great- scholarships/greece.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια δωρεάν διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους των έξι παραπάνω πανεπιστημίων, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 14.00, μέσω της πλατφόρμας TEAMS, κατόπιν εγγραφής τους στη σελίδα https://forms.office. com/e/wn3SQgLq5G. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.

Το πρόγραμμα GREAT Scholarships έχει στόχο να ενισχύσει τη μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασιλείο, καλωσορίζοντας Έλληνες φοιτητές για σπουδές και διευρύνοντας την πρόσβασή τους στην ανώτατη εκπαίδευση του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2026, πάνω από 140 υποτροφίες θα προσφερθούν από περισσότερα από 60 πανεπιστήμια της Αγγλίας, της Ουαλίας, της Σκωτίας και τις Βόρειας Ιρλανδίας σε φοιτητές από 18 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου στις Εκθέσεις Βρετανικών Πανεπιστημίων: Ετοιμαστείτε για τη φετινή Έκθεση Βρετανικών Πανεπιστημίων!

Οι Εκθέσεις Βρετανικών Πανεπιστημίων, που διοργανώνει η Βρετανική Πρεσβεία με την υποστήριξη του British Council, θα γίνουν στην Αθήνα, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου και στην Πάτρα, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Στις εκθέσεις αυτές θα συμμετάσχουν μερικά από τα κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια που ξεχωρίζουν στις λίστες αξιολόγησης του 2026 Times Higher Education World University Rankings, όπως τα University of Cambridge, Imperial College London, University of Edinburgh και London School of Economics and Political Science.

Όποιος κι αν είναι ο τομέας ενδιαφέροντος τους, οι εκθέσεις αυτές δίνουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να συναντήσουν εκπροσώπους των πανεπιστημίων και να παρακολουθήσουν σεμινάρια σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, τις υποτροφίες και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τη ζωή στη Βρετανία, την έκδοση visa και πολλά άλλα θέματα. Περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν εγγραφές στη σελίδα: https://www. britishcouncil.gr/events/ showcasing-uk-higher- education-opportunities.