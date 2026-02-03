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Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ νέες δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της βίας σε ΑΕΙ
Οικονομία
10:28 - 03 Φεβ 2026

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ νέες δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της βίας σε ΑΕΙ

Reporter.gr Newsroom
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Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση,  ακόμα δύο ΑΕΙ της χώρας εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης για την ενδυνάμωση- προώθηση της ισότητας και Κέντρου ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, με πόρους από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Πρόκειται για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με 250.000 ευρώ και 229.994 ευρώ αντιστοίχως. Με τα συγκεκριμένα δύο πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ο αριθμός των ΑΕΙ που έχουν ήδη ενταχθεί στην Δράση ανέρχεται στα 16, ενώ η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης συνεχίζεται για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας.

Η σχετική Πρόσκληση προς τα 25 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, έχει συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατομμύρια ευρώ, και στο πλαίσιο της Πράξης αναμένεται να υλοποιηθεί σε κάθε ΑΕΙ:

  • Σύσταση και λειτουργία Γραφείου υποστήριξης της Επιτροπής ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των διακρίσεων
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομικών μεθόδων οργάνωσης της εργασίας και των διοικητικών διαδικασιών με στόχο τη δημιουργία συμπεριληπτικής κουλτούρας προς το φύλο
  • Δράσεις συλλογής δεδομένων σχετιζόμενων με το φύλο της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΕΙ, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας, ένταξης της διάστασης του φύλου στα προγράμματα σπουδών
  • Σύνταξη σχετικών οδηγών και εργαλειοθήκης
  • Ενέργειες που διευκολύνουν την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα κέντρα αποφάσεων των ΑΕΙ, αλλά και την απρόσκοπτη και ισότιμη ανέλιξη ανδρών και γυναικών στην ακαδημαϊκή ιεραρχία
  • Δράσεις καταπολέμησης της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης.

Δικαιούχος ορίστηκε η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ. Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

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