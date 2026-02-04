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ΑΑΔΕ: Εντόπισε εικονικά τιμολόγια αξίας 720 εκατ. ευρώ από 147 επιχειρήσεις
Οικονομία
12:37 - 04 Φεβ 2026

ΑΑΔΕ: Εντόπισε εικονικά τιμολόγια αξίας 720 εκατ. ευρώ από 147 επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Συνολικά 147 επιχειρήσεις με συμμετοχή σε κυκλώματα εικονικών συναλλαγών συνολικής αξίας 718.128.098,16€ εντοπίστηκαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, το έτος 2025, οι οποίες δεν απέδωσαν ΦΠΑ συνολικού ποσού 143.506.427,39€.

Οι εικονικές συναλλαγές αφορούσαν στην έκδοση και λήψη:

  • 20.058 τιμολογίων συνολικής αξίας 214.497.433,61€, από 37 επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 50.178.567,99€.
  • 7.530 τιμολογίων συνολικής αξίας 81.883.128,83€, από 14 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 11.727.773,07€.
  • 927 τιμολογίων συνολικής αξίας 18.502.388,57€, από 16 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων και υποδημάτων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 2.876.149,25€.
  • 1.354 τιμολογίων συνολικής αξίας 39.324.190,89€, από 5 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 2.457.960,04€.
  • 171 τιμολογίων συνολικής αξίας 16.772.639,41€, από 3 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου μετάλλων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 3.673.504,23€.
  • 174 τιμολογίων συνολικής αξίας 24.147.393,88€, από 6 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου μηχανημάτων και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 4.904.184,82€.
  • 1.305 τιμολογίων συνολικής αξίας 58.009.147,23€, από 5 επιχειρήσεις του κλάδου λιανικού εμπορίου συσκευών κινητής τηλεφωνίας/ηλεκτρονικών υπολογιστών/ήχου και εικόνας, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 9.654.192,84€.
  • 1.587 φορολογικών παραστατικών συνολικής αξίας 16.175.897,73€, από 7 επιχειρήσεις του κλάδου λιανικού εμπορίου καταναλωτικών προϊόντων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 3.052.123,84€.
  • 5.130 τιμολογίων συνολικής αξίας 151.133.850,64€, από 28 επιχειρήσεις του κλάδου παροχής υπηρεσιών εμπορικής διαμεσολάβησης, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 35.001.871,28€.
  • 9.779 τιμολογίων συνολικής αξίας 97.682.027,37€, από 26 επιχειρήσεις του κλάδου παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης και γενικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 19.980.100,03€.
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