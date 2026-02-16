Πιερρακάκης: Ιστορική η συμμετοχή Καναδά στο Eurogroup - Μήνυμα για ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας
Οικονομία
16:22 - 16 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ως πρόεδρος του Eurogroup, χαιρέτισε την πρώτη στην ιστορία συμμετοχή υπουργού Οικονομικών του Καναδά σε συνεδρίαση του οργάνου.

Σε ανάρτησή του έκανε λόγο για «εξαιρετική» ανταλλαγή απόψεων με τον François-Philippe Champagne σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ–Καναδά και τις προτεραιότητες του Eurogroup, τονίζοντας ότι ο Καναδάς αποτελεί σημαντικό εμπορικό και επιχειρηματικό εταίρο. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων οικονομικών ανισορροπιών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών, εν μέσω γεωπολιτικών προκλήσεων και υπό τη σκιά των αμερικανικών δασμών.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Facebook αναφέρει: «Μεγάλη ανταλλαγή με τον υπουργό Οικονομικών του Καναδά François-Philippe Champagne για τις σχέσεις ΕΕ-Καναδά και τις βασικές προτεραιότητες του #Eurogroup.

Ο Καναδάς είναι ένας απαραίτητος εμπορικός και εμπορικός εταίρος. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην περαιτέρω εμβάθυνση αυτής της ισχυρής και πολύτιμης σχέσης.

Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον Υπουργό Οικονομικών του Καναδά στον #Eurogroup για πρώτη φορά».

«Ο διεθνής ρόλος του ευρώ είναι υπαρξιακής σημασίας για την Ευρώπη»

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος σήμερα στην συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Καλησπέρα σε όλους σας.

Η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup πραγματοποιείται σε μια καθοριστική στιγμή για την ευρωπαϊκή οικονομία, μόλις λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ με θέμα την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ αποτελεί παραδοσιακά υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα του Eurogroup. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε σε αυτή τη συζήτηση, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη και την κοινή ευημερία. Η σημερινή ατζέντα θα καλύψει δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα:

Το πρώτο είναι ο διεθνής ρόλος του ευρώ. Δεν χρειάζεται να υπογραμμίσουμε τον ρόλο που διαδραματίζει το κοινό νόμισμα στην ευρωπαϊκή οικονομία, διασφαλίζοντας τη δύναμη και την ενότητά της. Ωστόσο, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στο σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο, υπάρχει ο κίνδυνος το διεθνές χρηματοπιστωτικό και νομισματικό σύστημα να χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο.

Είναι, επομένως, υπαρξιακής σημασίας να διαφυλάξουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ, καθώς και τη νομισματική κυριαρχία της ΕΕ.

Το δεύτερο ζήτημα που θα εξετάσουμε είναι οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες μεταξύ περιφερειακών μπλοκ. Πρόκειται για θέμα που θα συζητήσουμε μαζί με τους συναδέλφους μας εκτός Ευρωζώνης. Είναι ένα ζήτημα παγκόσμιας φύσης. Αφορά εμπορικές αλλά και εσωτερικές ανισορροπίες, σε σχέση με τους κρατικούς προϋπολογισμούς, τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτά συνδέονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι επίσης ένα ζήτημα που έχει αποκτήσει γεωπολιτική διάσταση. Για τον λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το συζητήσουμε σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, ώστε να επιτευχθεί μια κοινή κατανόηση του προβλήματος.

Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα ζήτημα παγκόσμιας φύσης, πήρα επίσης την πρωτοβουλία να προσκαλέσω τον καλό μου φίλο, τον Υπουργό Οικονομικών του Καναδά, François-Philippe Champagne, υπό το πρίσμα της πρόσφατης προεδρίας του Καναδά στην G7, να μοιραστεί τις απόψεις και τις σκέψεις του επί του θέματος.

Σας ευχαριστώ πολύ. Ανυπομονώ να δεχθώ τις ερωτήσεις σας στη συνέντευξη Τύπου.

Ευχαριστώ».

Τελευταία τροποποίηση στις 16/02/2026 - 18:45
