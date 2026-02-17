Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση μελέτης για ολοκληρωμένο διάδρομο ηλεκτροκίνησης στην Πτολεμαΐδα
Οικονομία
15:34 - 17 Φεβ 2026

Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση μελέτης για ολοκληρωμένο διάδρομο ηλεκτροκίνησης στην Πτολεμαΐδα

Reporter.gr Newsroom
Με πόρους του Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025 η χρηματοδότηση της μελέτης για τον ολοκληρωμένο επαγωγικό διάδρομο ηλεκτροκίνησης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Πτολεμαΐδας ανακοίνωσε το αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, στον άξονα προτεραιότητας «Πράσινες πόλεις», η μελέτη για τη δημιουργία ολοκληρωμένου επαγωγικού διαδρόμου ηλεκτροκίνησης με δικαιούχο το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Πτολεμαΐδας.

Συγκεκριμένα, η πράξη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 186.000 ευρώ, αφορά στην ωρίμανση μιας καινοτόμου πιλοτικής υποδομής για τη δυναμική επαγωγική φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, σε συνδυασμό με ενσωματωμένες φωτοβολταϊκές οδικές επιφάνειες. Η πιλοτική υποδομή προβλέπεται να αναπτυχθεί σε οδικό τμήμα πλησίον των εγκαταστάσεων του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα, με προοπτική αναπαραγωγής και κλιμάκωσης σε στρατηγικούς οδικούς άξονες.

Η πράξη δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την επόμενη φάση υλοποίησης της υποδομής, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη έξυπνων, κλιματικά ουδέτερων υποδομών μεταφορών και στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας σε εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και της πράσινης ενεργειακής μετάβασης στον τομέα των μεταφορών.

